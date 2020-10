Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Google a étoffé son service Google One avec un nouvel avantage conçu pour protéger votre confidentialité en ligne lors de vos déplacements.

À partir du 29 octobre 2020, si vous êtes abonné à Google One, vous pouvez accéder à une nouvelle fonctionnalité de réseau privé virtuel (VPN) dans lapplication Google One.

Vous devez vous abonner au moins au plan Google One de 2 To, qui coûte 10 USD par mois aux États-Unis, pour accéder au nouvel avantage. Google a déclaré que vous pouvez tirer parti de la fonctionnalité VPN tout en utilisant nimporte quelle application sur votre téléphone Android. Mieux encore, si vous avez configuré le partage familial avec Google One, cinq autres personnes peuvent également accéder au VPN.

De plus, en tant que membre de Google One, vous pouvez planifier une " Session Pro " en ligne avec Google pour apprendre à utiliser la fonction VPN . En fait, Google a dit que vous pouvez planifier une session à tout moment pour obtenir laide dun expert sur un large éventail de sujets aux «niveaux de base et avancé». Vous recevrez un e-mail de confirmation et une invitation Google lorsque vous vous inscrivez à une session professionnelle. Linvitation comprendra un lien pour rejoindre une session de partage décran en ligne avec un expert à lheure prévue.

Disponible uniquement sur Android au lancement, la fonctionnalité VPN de Google One est actuellement exclusive aux abonnés aux États-Unis. Il se déploie au cours des prochaines semaines (tout au long de novembre 2020). Google a déclaré quune plus grande disponibilité dans dautres pays, y compris pour iOS, Windows et Mac, suivra dans les mois à venir.

Gardez à lesprit que la plupart des services VPN mobiles - de bonne qualité, de toute façon - peuvent coûter jusquà 15 $ par mois et ne sont pas fournis avec 2 To de stockage en nuage.

Écrit par Maggie Tillman.