Google Discover ajoute des coeurs pour améliorer votre contenu recommandé

(Pocket-lint) - Google semble tester les modifications apportées à Google Discover, ce qui facilitera le marquage de votre contenu préféré et en verra plus à lavenir.

Certains utilisateurs notent lapparition dune nouvelle icône en forme de cœur dans les cartes de contenu de Google Discover . Ces cœurs vous permettent apparemment dappuyer simplement sur licône comme marque dapprobation pour le contenu qui laccompagne. Améliorant ainsi les futures recommandations de Google.

Si vous ne le savez pas déjà, Google Discover est le contenu recommandé que vous trouverez dans lapplication Google sur votre mobile ou dans votre navigateur sur votre tablette ou votre téléphone Android . Le contenu est basé sur votre historique et peut être personnalisé de différentes manières pour recommander à lavenir un contenu qui correspondra à vos intérêts .

Vous pouvez déjà les ajuster de différentes manières. Cliquez sur le rouage des paramètres, par exemple, et vous pouvez accéder à un menu dans lequel vous pouvez gérer vos centres dintérêt, suivre les sujets qui vous intéressent et gérer votre activité précédente dans Discover. Il est également possible de cliquer sur licône à trois points à côté des cartes de contenu et dindiquer à Google que vous nêtes pas intéressé par le sujet de cet article ou par léditeur.

À lavenir, il semble que ce sera beaucoup plus facile lorsque vous pouvez simplement cliquer sur un cœur pour le contenu que vous approuvez et ainsi améliorer ce que le système vous montre. Noubliez pas de cliquer sur le cœur pour Pocket-lint!

Écrit par Adrian Willings.