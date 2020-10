Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - On dit que Google met à jour Google Assistant afin quil fonctionne mieux avec les fournisseurs de podcast tiers.

Certaines personnes préfèrent utiliser Google Podcasts comme application de podcast principale. Dautres pourraient préférer quelque chose comme Spotify. Malheureusement, les utilisateurs de Google Assistant demandant à lassistant de lire un podcast ont été limités à Google Podcasts. Cela est sur le point de changer, selon un rapport.

La police Android a signalé que Google ajoutait la prise en charge des services de podcast tiers, à commencer par Spotify.

Cela signifie que si vous demandez à Google Assistant de récupérer le prochain épisode de votre podcast préféré, vous pouvez lobtenir à partir de Spotify, pas seulement de Google Podcasts. Dautres fournisseurs pourraient également arriver. Mais vous devrez dabord consulter les paramètres du podcast dans lAssistant Google pour définir votre préférence par défaut.

Google na pas encore commenté la fonctionnalité, et ce nest pas encore confirmé par Pocket-lint. Nous contactons la société pour plus dinformations. Si et quand il se lance, nous pensons quil sera pratique pour les propriétaires de haut-parleurs compatibles Nest et Assistant qui utilisent également Spotify.

Pour en savoir plus sur Spotify, consultez le guide de Pocket-lint ci-dessous. Nous avons également des guides sur lAssistant Google et les haut-parleurs de lAssistant ci-dessous.

Écrit par Maggie Tillman.