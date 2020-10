La mise à jour de lapplication Google Photos renforce les compétences dédition pour les ajustements en déplacement

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Google lance une nouvelle version de Google Photos , augmentant les fonctions dédition présentes dans lapplication, ce qui signifie que vous pouvez rendre vos photos encore plus belles.

Il existe des options dédition dans Google Photos depuis un certain temps, permettant des ajustements assez détaillés des images. La nouvelle application Google Photos augmentera le potentiel dédition, mais vous naurez pas à tout faire manuellement - elle fera un certain nombre de suggestions pour vous.

Cela étendra le système de suggestion existant de Google et utilise lapprentissage automatique pour identifier le type de photo que vous avez pris et laméliorer. Daprès ce que dit Google, tout le monde en bénéficiera, mais les appareils Pixel en auront un peu plus pour booster les portraits, les paysages et les couchers de soleil.

Les modifications suggérées peuvent également être décomposées afin que vous puissiez voir ce qui a été modifié, ce qui signifie que vous pouvez le modifier ou le faire manuellement à lavenir, plutôt que ce ne soit quune nouvelle image statique.

Pour ceux qui aiment peaufiner manuellement, il y aura également plus doptions pour lédition granulaire, la nouvelle interface utilisateur facilitant la recherche de ces éléments et leur déplacement à partir de la masse de menus déroulants de loption actuelle.

Google ajoute également Portrait Light. Il sagit dune fonctionnalité pour le nouveau Pixel 4a 5G et le Pixel 5 , vous permettant dajuster léclairage pour les photos de portrait - un peu comme le système que liPhone propose depuis plusieurs années.

La grande chose est que lIA qui pilote cette option peut être appliquée à la fois aux photos prises en mode portrait et aux portraits normaux non pris dans un mode portrait spécifique. Cela signifie que vous pourrez vous appliquer aux selfies existants que vous avez dû améliorer.

La nouvelle application Google Photos sera déployée auprès des utilisateurs dAndroid - il semble que les utilisateurs de Pixel obtiendront des options supplémentaires, mais comme nous lavons vu par le passé, ces choses se stabilisent souvent avec le temps.

Écrit par Chris Hall.