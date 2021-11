Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Avez-vous déjà été en attente? Par exemple, avez-vous appelé une ligne dassistance à la clientèle ou votre banque et avez-vous été soumis à de la musique dascenseur ?

Une fonctionnalité Android appelée Hold for Me est conçue pour rendre ces situations un peu moins insupportables. Voici tout ce que vous devez savoir.

Fonctionnalité dans lapplication pour téléphone

Hold for Me est une fonctionnalité de lapplication Google Phone sur les appareils Android . Il utilise la technologie dintelligence artificielle de Google, Duplex , pour vous attendre. Il vous proposera également des sous-titres en temps réel, afin que vous puissiez facilement voir ce qui se passe, et il indiquera à tous les représentants en ligne de vous attendre si nécessaire.

« Nous avons recueilli les commentaires dun certain nombre dentreprises, dont Dell et United, ainsi que des études avec des représentants du support client, pour nous aider à concevoir ces interactions et à rendre la fonctionnalité aussi utile que possible pour les personnes des deux côtés de lappel » Google a expliqué dans un article de blog .

Retirez votre téléphone en mode silencieux ou vibreur uniquement Ouvrez lapplication Téléphone Passer un appel à une entreprise Lorsque vous êtes mis en attente, appuyez sur Mettre en attente pour moi, puis sur Démarrer Pendant que vous êtes en attente, vous trouverez une carte à lécran indiquant « Ne raccrochez pas » Lorsque le représentant de lassistance est prêt à vous parler, une invite affichera « Quelquun attend de vous parler » Appuyez sur Retour à lappel

Google a déclaré que Hold for Me est conçu pour vous aider à "récupérer ce temps". Fondamentalement, lorsque vous appelez un numéro gratuit ou une entreprise et que cela vous met en attente, Google Assistant peut alors attendre en ligne pour vous. "Vous pouvez revenir à votre journée et Google Assistant vous avertira avec un son, des vibrations et une invite sur votre écran une fois que quelquun sera en ligne et prêt à parler", a expliqué Google. "Cela signifie que vous passerez plus de temps à faire ce qui est important pour vous et moins de temps à écouter de la musique."

Hold for Me suit une autre fonctionnalité de téléphone dintelligence artificielle de Google, Call Screen , qui vous aide à éviter les interruptions dues aux appels de spam. En fait, Hold for Me est alimenté par Google Duplex, une IA qui peut détecter la musique dattente, les messages enregistrés et les représentants. Sil remarque quun représentant est en ligne, Google Assistant vous avertira que quelquun est prêt à parler et demandera au représentant de patienter un moment pendant que vous reprenez lappel.

Pendant que Hold for Me vous attend, lIA de Google coupe lappel, mais vous pouvez vérifier les légendes en temps réel sur votre écran pour savoir avec certitude ce qui se passe. Lapplication Téléphone enregistre essentiellement laudio de lentreprise ou de tout ce qui vous a mis en attente, puis elle vous montre une transcription de ce qui est dit. Le traitement audio est effectué sur votre appareil, sans aucun envoi à Google. Lenregistrement audio et la transcription seront supprimés de votre appareil 48 heures après lappel.

Ouvrez lapplication Téléphone. Appuyez sur Plus (bouton à trois points), puis sur Paramètres. Appuyez sur Attente pour moi. Activez ou désactivez la fonction Attente pour moi.

Hold for Me est une fonctionnalité facultative qui doit être activée dans les paramètres Google. Une fois activé, appuyez sur « En attente pour moi » dans lapplication Téléphone de Google après avoir été mis en attente.

Pixel 3 et appareils Pixel plus récents

Utilisateurs américains uniquement pour linstant

La fonction Hold for Me fonctionne uniquement sur les appareils Pixel 3 et versions ultérieures aux États-Unis. Vous aurez besoin de la dernière version de lapplication Téléphone pour utiliser Hold for Me, et elle nest actuellement disponible quen anglais.

Consultez larticle de blog et le centre dassistance de Google .

