Google parle déjà des changements dAndroid 12, mais il se concentre sur les magasins dapplications et les frais

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Nous ne nous attendions pas à ce que la première mention dAndroid 12 par Google - la prochaine itération dAndroid prévue en 2021 - concerne les app stores et les frais.

Eh bien, avec Apple et Epic qui sattaquent à ce problème, nous ne devrions peut-être pas être surpris que Google ait publié un article de blog des développeurs Android sur cette question.

Cela permet une lecture un peu sèche, le genre de chose dont les consommateurs se sentiront peut-être libres de sauter, mais dont les développeurs qui souhaitent distribuer et vendre sur Android devront être conscients.

Il souligne quAndroid cherchera des moyens de prendre en charge plus de magasins dapplications, soulignant que de nombreux appareils Android proposent déjà plusieurs magasins. Samsung a toujours poussé son propre magasin aux côtés du Play Store, et à lavenir, Android cherchera des moyens de donner plus de parité à cette expérience, à en juger par les détails discutés.

Cela nentraînera probablement pas un changement énorme, mais cela pourrait faciliter la tâche pour ceux qui souhaitent utiliser un autre magasin pour la distribution, ou pour les entreprises qui ont tellement dapplications quelles souhaitent les regrouper toutes dans leur propre magasin, pour exemple.

Lobjectif semble être de sassurer que la sécurité et la protection des clients ne sont pas sacrifiées, et cela a toujours été lune des motivations pour utiliser le Play Store, avec Google Play Protect, plutôt que de télécharger des applications sur les appareils Android (ce que vous êtes toujours libre à faire), ou en utilisant des magasins tiers.

Dans Android 12, il y aura quelques différences en ce qui concerne lutilisation de magasins tiers, semble-t-il. Nous pensons que laccent sera mis sur la confidentialité et la sécurité, mais peut-être un mécanisme plus astucieux pour ne pas avoir limpression que vous faites quelque chose de mal lorsque vous travaillez en dehors de lenvironnement Play Store.

Comme la commenté Epic Games en avril 2020 à propos de lexpérience : "Google désavantage les logiciels téléchargeables en dehors de Google Play, par le biais de mesures techniques et commerciales telles que des fenêtres contextuelles de sécurité effrayantes et répétitives pour les logiciels téléchargés et mis à jour, des accords de fabricant et dopérateur restrictifs et transactions, relations publiques de Google caractérisant les sources de logiciels tiers comme des logiciels malveillants, et de nouveaux efforts tels que Google Play Protect pour bloquer catégoriquement les logiciels obtenus en dehors du Google Play Store. "

En ce qui concerne les frais, il y a un renforcement de la politique selon laquelle ceux qui utilisent le Play Store qui vendent des applications ou des biens numériques dans ces applications devront utiliser le système de facturation de Google Play. Cest le système qui réduit de 30% ces achats, ce qui sest avéré controversé dans le cas dApple et dEpic.

Larticle de blog continue en détaillant que seulement 3% des développeurs sur le Play Store vendent des produits et de ces 3%, encore 3% seulement, nutilisent pas le système de facturation de Google. Cest à cela que sadresse ce message, renforçant le fait que si vous vendez sur Android via votre application sur le Play Store, vous devez utiliser le système de facturation de Google.

Bien que les chiffres ne semblent pas énormes, il y a potentiellement de gros joueurs qui ont contourné cela en redirigeant les abonnés potentiels vers des sites externes pour effectuer ces paiements. Engadget souligne que Spotify et Netflix font exactement cela.

Quest-ce que cela a à voir avec Android 12? Du côté de la facturation, rien de vraiment: Google donne un an de grâce - jusquau 30 septembre 2021 - aux développeurs pour sassurer quils respectent ces exigences de facturation.

Écrit par Chris Hall.