(Pocket-lint) - Google laissera toujours les utilisateurs gratuits de Google Meet organiser de longues réunions.

La société avait une politique, qui devrait expirer après le 30 septembre 2020, qui prolongeait la durée autorisée pour les appels. Maintenant, cependant, avec ce dernier changement, cette politique nexpirera pas. Les utilisateurs gratuits peuvent continuer à organiser des réunions plus longues.

Dans un article de blog publié le 29 septembre, Google a déclaré quil envisageait la saison des vacances:

«Alors que nous envisageons une saison des fêtes avec moins de voyages et des étapes importantes telles que les réunions de famille, les réunions PTA et les mariages organisés par vidéo, nous voulons continuer à aider ceux qui comptent sur Meet à rester en contact au cours des prochains mois. En signe de notre engagement, nous continuons aujourdhui les appels Meet illimités (jusquà 24 heures) dans la version gratuite jusquau 31 mars 2021 pour les comptes Gmail. "

Google a commencé à permettre aux utilisateurs gratuits dhéberger des appels plus longs en raison de la pandémie, et il a mis à jour le service de manière agressive à plusieurs reprises au cours des six derniers mois pour sassurer quil peut rivaliser avec des rivaux tels que Zoom. Par exemple, Google Meet peut désormais afficher jusquà 49 personnes et dispose dun outil de flou darrière-plan.

Gardez à lesprit quà partir du 30 septembre 2020, les clients de G Suite et G Suite for Education perdront encore quelques fonctionnalités de haut niveau de Google Meet, telles que des réunions avec jusquà 250 participants et la possibilité de sauvegarder des enregistrements sur Google Drive. Pour en savoir plus sur Google Meet et son fonctionnement, consultez nos guides ci-dessous:

Écrit par Maggie Tillman.