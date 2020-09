La nouvelle expérience du mode voiture de Google Maps pour les utilisateurs dAndroid fuit

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Google propose déjà une expérience Google Maps pour les conducteurs, avec un système de navigation embarqué Android Auto dédié - mais, si vous ne possédez pas un tel véhicule, il semble que la version mobile de lapplication Google Maps pourrait bientôt proposer une interface dédiée pour en mode voiture.

Lapplication Google Maps pour Android semble tester une nouvelle interface utilisateur en mode voiture qui rappelle lapplication Google Maps pour Android Auto. Selon Android Police , qui a partagé des captures décran, linterface utilisateur est très minimale. Les captures décran qui ont fui montrent une barre de navigation avec trois gros boutons pour Google Assistant, Google Maps et un écran daccueil.

Depuis lécran daccueil, vous pouvez apparemment accéder aux appels et à la messagerie ou même à des applications, y compris des applications tierces. Lécran daccueil dans les captures décran divulguées montre des applications telles que Google Podcast, YouTube Music, Spotify et Telegram. Lapplication YouTube Music vous permettrait daccéder rapidement à vos listes de lecture et chansons préférées. Pendant ce temps, loption Appels sous lécran daccueil affiche vos trois contacts les plus récents, bien que vous puissiez toujours «appeler quelquun dautre» à partir de vos contacts.

En ce qui concerne licône Google Maps dans la barre de navigation, vous pouvez simplement appuyer dessus pour revenir à la nouvelle vue de navigation du mode voiture simplifiée dans Google Maps.

Google essaie clairement de permettre aux conducteurs daccéder à la musique et à dautres divertissements sur leurs téléphones avec le moins de distraction possible. Mais on ne sait pas quand cette mise à jour de lapplication Google Maps sera déployée pour les utilisateurs dAndroid, mais étant donné que Google semble la tester maintenant, nous pensons quelle pourrait être déployée plus tôt que tard.

Écrit par Maggie Tillman.