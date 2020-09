Comment brouiller larrière-plan sur Google Meet

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - La visioconférence est en plein essor, qui fait désormais partie intégrante de la vie professionnelle et sociale.

Le flou de larrière-plan est une option populaire pour de nombreuses personnes, car cela peut protéger votre vie privée ou simplement masquer le fait que vous travaillez dans un sous-sol ou un hangar.

Loption flouter larrière-plan sur Google Meet est un nouvel ajout, alors que des entreprises comme Zoom l offrent depuis un certain temps. Heureusement, lallumer est vraiment facile.

Ouvrez votre Google Meet via meet.google.com . Cliquez sur le logo dans le coin inférieur droit. Votre arrière-plan sera maintenant flou.

Cest aussi simple que ça. Comme Google Meet na pas dinterface utilisateur complexe, vous ne devez pas plonger dans les menus, mais si vous le faites, vous pouvez également y trouver loption.

1/2 Pocket-lint

Le flou darrière-plan dans Google Meet commence dans Chrome sur MacOS et Windows. ChromeOS et les applications mobiles bénéficieront de la fonctionnalité à lavenir et nous mettrons à jour quand ils le feront.

Google a confirmé que la fonctionnalité est en cours de déploiement, les utilisateurs de G Suite ayant accès à la fonctionnalité à partir du 15 septembre pour les domaines à version rapide et du 28 septembre pour les domaines à version programmée. Il ny a pas dadministrateur pour cela, cela fonctionne juste.

Les utilisateurs de Google Meet avec des comptes personnels y auront également accès. Au moment de la rédaction de cet article, notre compte G Suite avait accès, mais pas notre compte personnel, il faudra donc du temps pour atterrir.

Écrit par Chris Hall.