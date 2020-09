Google Maps pourrait ajouter une fonction de suivi COVID-19

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Google Maps est un outil absolument essentiel pour dinnombrables personnes lorsquil sagit de planifier leur voyage et de trouver la meilleure façon de naviguer, quel que soit le pays dans lequel ils vivent.

Cependant, étant donné la situation sanitaire mondiale toujours très actuelle, voyager nest plus un simple processus de recherche de la manière de se rendre dun point A à un point B - il y a également de nombreuses préoccupations concernant les risques dinfection à prendre en compte.

On dirait que Google travaille au moins sur un système qui pourrait aider les gens à déterminer où ils sont à laise de voyager ou même vers, sous la forme dune nouvelle couche de navigation qui vous montre le taux dinfection dans une zone.

Les informations proviennent de la pronostiqueuse expérimentée Jane Manchun Wong, qui a récemment publié une série dimages sur Twitter pour montrer à quoi ressemblera la fonctionnalité.

Google Maps travaille sur la carte COVID-19



(idk si cest nouveau) pic.twitter.com/qqPUfmn5pN - Jane Manchun Wong (@wongmjane) 4 septembre 2020

Il donne aux utilisateurs la possibilité davoir une superposition sur une vue zooomée, dans ce cas des États-Unis, mais également dans les captures décran ci-dessous des pays européens, montrant combien de nouveaux cas sont signalés quotidiennement pour 10000 personnes dans cette zone.

Un autre regard sur la carte COVID-19 de Google Maps, montrant les données disponibles en dehors des États-Unis pic.twitter.com/fudkCfbuPg - Jane Manchun Wong (@wongmjane) 4 septembre 2020

Cest un moyen utile de savoir à quel point linfection est toujours présente et si elle se développe. Bien sûr, son utilité peut dépendre de la granularité des données de Google et de la manière dont une zone locale peut être isolée et fournir des informations pour la superposition.

Écrit par Max Freeman-Mills.