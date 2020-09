Créez votre propre musique Lo-Fi avec le lecteur Magenta Lo-Fi de Google

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Il est fort probable que vous ayez rencontré de la musique Lo-Fi à un moment donné au cours de la dernière année, avec des listes de lecture apparaissant sur YouTube, Spotify et plus encore. Désormais, grâce à Google , vous pouvez créer le vôtre.

Comme vous vous en doutez, le lecteur Lo-Fi est conçu à la manière classique de Google avec un gadget interactif amusant que vous pouvez utiliser pour créer vos propres morceaux Lo-Fi.

Lorsque vous chargez le lecteur, vous êtes présenté avec une salle de pixel-art de style rétro. Cette pièce est loutil que vous utiliserez pour créer la musique. Chaque objet de la pièce peut être cliqué pour changer la musique en temps réel.

Cliquez sur la guitare et vous obtenez de la basse, cliquez sur la fenêtre et vous pouvez changer le son de fond atmosphérique, cliquez sur le clavier et vous pouvez changer les accords. Il existe différentes options dambiance pour des sons relaxants, des mélodies tristes et plus encore.

Cest très amusant de bricoler et certainement satisfaisant de créer vos propres vibrations en quelques clics. Léquipe derrière le lecteur a décidé dutiliser Lo-Fi Hip Hop comme genre de base pour loutil car il est considéré comme le plus simple à utiliser et permet à lutilisateur final de créer facilement une musique qui "a toujours du sens".

Outre le lecteur Lo-Fi, il existe également un flux YouTube en direct . Avec ce flux, vous pouvez simplement regarder et écouter sur YouTube ou utiliser diverses commandes pour changer ce qui se passe. Plutôt que de cliquer sur des éléments de la salle, il vous suffit de saisir les déclencheurs dans le chat. Les exemples de commandes incluent:

"Déclenchez la mélodie!" ou "Accords de déclenchement!" pour activer et désactiver les pistes

"Changer dinstrument de mélodie!" changer dinstrument

"Donnez-moi de nouveaux modèles daccords!" changer les accords

"Swing the melody a little" pour faire balancer la mélodie

"Pause café" pour déclencher une panne

"Écrivez génial! Kevin du Japon" pour laisser un message au tableau noir

"Ajouter plus de réverbération" pour créer lambiance

"Get chill" pour ralentir le rythme

Écrit par Adrian Willings.