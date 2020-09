Google travaille sur la mise à niveau du mode sombre pour Maps

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Les modes sombres ne sont plus vraiment une surprise - les versions faiblement éclairées des applications et des services sont maintenant si répandues quelles sont pratiquement anciennes, cest donc plus une surprise lorsquune application vraiment majeure nen a toujours pas.

Cest à moitié le cas en ce qui concerne le géant de la navigation Google Maps. Pendant longtemps, il a eu la possibilité dassombrir laffichage et dutiliser des couleurs darrière-plan en sourdine pendant que vous naviguez, après avoir défini votre itinéraire et décidé de votre destination, mais un mode sombre général nest jamais arrivé.

Léquipe de 9to5Google a effectué un démontage complet de la dernière version de Google Maps de lapplication sur Android et a découvert quelques chaînes de code qui signalent des signaux dalarme appropriés concernant les modifications entrantes.

Un tas de chaînes impliquent une gamme de paramètres "DARK_MODE" possibles, y compris la possibilité dutiliser un thème sombre, un thème clair ou de définir par défaut les paramètres système de votre téléphone. Cest lensemble des options auxquelles la plupart dentre nous sont habitués sur dautres applications.

Ce sera également le bienvenu - lutilisation de Google Maps la nuit peut être un peu un méli-mélo, avec certains éléments capables de safficher dans des combinaisons de couleurs plus sombres, mais beaucoup utilisent par défaut des versions lumineuses qui peuvent être discordantes.

Avec des icônes et des ressources qui en font également la nouvelle version de lapplication, il semble que le mode sombre pourrait arriver assez prochainement, bien quil ny ait évidemment aucun indice réel pour savoir quand cela pourrait arriver. Nous garderons les yeux ouverts, peu importe.

Écrit par Max Freeman-Mills.