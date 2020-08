Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Waze est passé à loffre de Google Assistant pour le contrôle vocal aux États-Unis en 2019 , mais la société la maintenant étendu aux utilisateurs diPhone et à davantage dutilisateurs Android dans le monde.

Waze a déjà proposé un contrôle vocal dans lapplication et, bien quil soit évidemment étroitement lié à Google Assistant, cela na jamais semblé aussi efficace. Ouvrez lapplication aujourdhui (du moins pour ceux du Royaume-Uni) et vous trouverez le logo de lAssistant Google à la place.

Si vous ne lavez pas, allez dans les paramètres et regardez dans "commande vocale" et vous verrez loption Assistant Google. Il existe la possibilité de prendre en charge le déclencheur "Ok Google" et cela fonctionne de manière native dans Waze, donc si vous demandez à vous rendre à un endroit, il recherchera très rapidement un vous dirigeant vers cette destination via Waze.

Vous pouvez demander des marques - Ok Google, emmenez-moi chez Nando - ou vous pouvez demander des destinations générales - Ok Google, amenez-moi à Buckingham Palace - ou des codes postaux si vous le souhaitez - Ok Google, amenez-moi à SW1X 7XL.

Mais étant Google Assistant, il prend en charge toutes les autres fonctions de lAssistant sur Android, comme le contrôle de votre chauffage, la configuration de rappels, laccès à votre calendrier et bien plus encore. Bien sûr, si vous utilisez votre téléphone avec Ok Google activé, il y a de fortes chances que vous puissiez déjà accéder à ces choses de toute façon, mais lintégration native dans Waze se sent maintenant vraiment bien.

Avoir licône sur lécran signifie que vous pouvez appuyer dessus si le mot clé ne fonctionne pas ou si vous naimez pas dire Ok Google tout le temps. Vous pouvez le supprimer si vous préférez, mais nous avons parfois constaté que Google ne se déclenche pas si nous conduisons et écoutons de la musique forte - ce qui est utile lorsque ce bouton est utile.

Bien sûr, Google Assistant alimentera également cette musique pour une expérience embarquée généralement transparente.

«Ce partenariat avec Google Assistant renforce lengagement de Waze à fournir aux utilisateurs la conduite la plus fluide», a déclaré Yuval Shoshan, chef de produit chez Waze.

«Après le déploiement réussi de lintégration pour les utilisateurs dAndroid aux États-Unis, nous étions ravis daider encore plus de personnes à rationaliser leur conduite en nous développant à linternational. Désormais, tous les utilisateurs anglophones de Waze sur Android pourront accéder à cette option mains libres lors de lutilisation de Waze pour minimiser les distractions et sassurer quils ont le meilleur voyage possible, en gardant les yeux sur la route à tout moment. "

Écrit par Chris Hall.