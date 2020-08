Google travaille sur un hub de streaming appelé Kaleidoscope

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Il est devenu de plus en plus que pour les géants de la technologie comme Apple et Google, aucun gâteau nest complet tant quils nont pas mis le doigt dessus. Alors que Google a eu sa propre plate-forme de streaming sous la forme de Play TV & Movies pendant un certain temps, il cherche clairement à renforcer sa main sur ce front.

Léquipe de Chrome Story a réussi à attraper une brève fenêtre pendant laquelle les utilisateurs de Chrome Canary, la version de Chrome avec plus de fonctionnalités expérimentales, pouvaient accéder à chrome: // kaléidoscope / pour voir ce qui ressemblait beaucoup à une première version dun. -arrêter le hub de streaming.

Il semblait permettre aux utilisateurs de Chrome de lier leurs comptes de streaming en un seul endroit, y compris Netflix, Amazon Prime et Disney Plus. Si vous essayez de les connecter, les utilisateurs accèdent à une page indiquant "Continuez à regarder sur tous vos appareils", sans aucune autre option ni interactivité disponible.

Il est clair que ce nétait pas une fonctionnalité qui était loin, étant donné le manque de fonctionnalités réelles, mais cest néanmoins une perspective vraiment intrigante. La suggestion est que Google cherche à déterminer si une telle fonctionnalité est possible, en vous laissant un seul endroit où aller pour trouver tout le contenu en streaming auquel vous avez accès.

Bien sûr, vous devez soupçonner que si Amazon ou Netflix étaient ouverts à être hébergés sur la même plate-forme unique combinée en une seule, cette plate-forme existerait probablement déjà, mais si quelquun a le pouvoir de les réunir, vous limaginez. pourrait être Google.

9to5Google , quant à lui, a fait quelques recherches et est davis que le service est en fait conçu comme un outil de recommandation qui pourrait examiner vos goûts et notes pour les émissions et les films sur plusieurs plates-formes, plutôt que dhéberger le contenu lui-même, ce qui semble en effet plus crédible.

Quoi quil en soit, nous pensons quil est prudent de supposer que nous pourrions ne pas avoir un aperçu de Kaleidoscope de si tôt - les pages auxquelles Chrome Story a accédé ne se chargeront plus, et cela pourrait bien être la fin du problème.

Écrit par Max Freeman-Mills.