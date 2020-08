Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Google peaufine une fois de plus le fonctionnement de la recherche pour la rendre plus personnelle en fonction de vos recherches et intérêts précédents.

La société a déployé des cartes dactivité pour la recherche mobile en janvier 2019. À lépoque, lintention était de faciliter la révision des recherches précédentes et de découvrir de nouvelles informations associées en fonction de votre historique de recherche. Maintenant, ce système est en cours dextension et damélioration pour des recherches spécifiques.

Si vous magasinez, recherchez un emploi ou recherchez une recette, vous devriez trouver de nouvelles fonctionnalités dans les résultats de recherche qui vous faciliteront la vie.

En achetant des écouteurs , par exemple, les résultats de la recherche vous montreront désormais les produits que vous avez consultés, ainsi que les articles et fonctionnalités connexes que vous avez lus récemment sur les meilleurs écouteurs à acheter.

Lidée ici de vous permettre de voir plus facilement les produits qui vous intéressent déjà et de les comparer rapidement et facilement avec des produits similaires. Vous devriez alors être en mesure de prendre une décision plus éclairée et avoir moins de chance de regretter après lachat.

De même, Google tente de vous faciliter la recherche de nouvelles opportunités de carrière.

La carte dactivité professionnelle améliorée est conçue pour vous aider à garder une trace des postes que vous avez déjà vus, à découvrir de nouvelles offres demploi et à postuler pour le bon poste.

Les recherches de recettes que vous effectuez régulièrement seront également améliorées avec des cartes dactivité basées sur votre activité de recherche et des recettes associées apparaîtront pour vous aider à en découvrir plus.

Cherchez!

Écrit par Adrian Willings.