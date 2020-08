Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Google Maps, pour beaucoup, est la référence en matière de cartographie mobile: il a changé la façon dont nous naviguons dans le monde, une ressource sans fin pour explorer les endroits où nous voulons aller ou avons été.

Google déploie une mise à jour pour améliorer la qualité visuelle de ces cartes, avec un grand changement à venir pour décrire plus précisément les caractéristiques naturelles.

La nouvelle approche de Google utilise les images satellite détaillées de Google et catégorise les zones pour leur attribuer plus précisément une couleur qui reflète ce quelles sont. Dans le passé, vous avez souvent vu que les zones non urbaines étaient peut-être simplement vertes, mais vous pourrez maintenant voir différentes densités de vert, de blanc pour les montagnes enneigées et dautres couleurs pour vous aider à avoir une meilleure idée de ce qui est en fait là sur la carte.

Google a donné quelques exemples que vous pouvez trouver sur le lien source en bas de la page, soulignant que vous pouvez maintenant voir le choix des régions désertiques ou comment vous pouvez voir les zones de végétation pour rendre ces cartes beaucoup plus utiles. Bien sûr, passer à la vue satellite a toujours permis de regarder de plus près ce qui sy trouve réellement, mais grâce à cette mise à jour, vous devriez pouvoir en voir plus à partir de la carte standard.

Ce nest pas seulement la nature qui reçoit un coup de pouce. Google travaille également à lamélioration de ses plans de ville. Celles-ci sont déjà très bonnes, mais les futures mises à jour apporteront des éléments tels que la largeur relative des routes, les trottoirs et les îlots de circulation pour rendre le paysage urbain beaucoup plus précis.

Ceux-ci sont importants pour les gens lors de la planification des itinéraires, avec linclusion de passages pour piétons ou de passages pour piétons - un bonus pour ceux qui ont besoin de savoir comment ils vont traverser la route.

La cartographie améliorée de la ville arrivera à Londres, New York et San Francisco au cours des prochains mois, avec des plans pour ajouter dautres villes à lavenir.

Écrit par Chris Hall.