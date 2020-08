Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Ceux dentre vous qui utilisent Google Meet pour la visioconférence peuvent désormais diffuser vos réunions sur grand écran. Google Meet ajoute la prise en charge de Chromecast, vous permettant de diffuser du contenu de votre appareil sur des téléviseurs à laide de Chromecast, dAndroid TV ou décrans intelligents.

"Nous reconnaissons que de nombreuses écoles passent à lapprentissage à distance / à distance, et nous voulions prendre en charge ce nouvel environnement dapprentissage pour les enseignants et les étudiants", a expliqué Google sur le forum dassistance Chromecast . "Meet on Chromecast vous permettra dorganiser ou de rejoindre des réunions vous permettant lopportunité de se connecter avec des camarades de classe, de collaborer sur des projets et même dassister à des conférences. »

Si vous souhaitez utiliser un écran différent pour Google Meet de votre ordinateur ou appareil mobile, vous pouvez diffuser du contenu sur votre Chromecast et sur des téléviseurs compatibles Cast ou sur des appareils compatibles Cast tels que des téléviseurs Android et des écrans intelligents. Google a déclaré quavec cette fonctionnalité, vous utiliserez toujours la caméra, le microphone et laudio de votre ordinateur ou de votre appareil mobile, mais vous verrez également votre réunion sur un écran plus grand.

Téléviseur avec un Chromecast connecté, un téléviseur compatible Cast ou un écran compatible Cast.

Un ordinateur

Compte google

Google a déclaré que les modèles Chromecast pris en charge incluent le Chromecast Ultra et les Chromecast actuels et de deuxième génération. Il a également déclaré que «les performances peuvent varier» sur Android TV et les écrans compatibles avec la diffusion. Vous pouvez apprendre comment configurer votre Chromecast depuis cette page dassistance Google et comment utiliser Google Meet depuis cette page dassistance . Pocket-lint a également les guides pratiques suivants:

Vous pouvez commencer à diffuser avant de rejoindre une réunion ou à tout moment pendant une réunion. Pour diffuser votre Google Meet sur le téléviseur, effectuez une mise à jour vers la dernière version de Chrome, puis ouvrez la réunion dans Chrome et recherchez loption «Diffuser cette réunion» avant ou pendant une réunion.

Ouvrez votre réunion à laide de Google Agenda ou de lapplication Meet. Sélectionnez Diffuser cette réunion. Dans longlet Diffusion, sélectionnez lappareil compatible Cast que vous souhaitez utiliser.

En bas à droite, sélectionnez le menu à trois points> Diffuser cette réunion. Dans longlet Diffusion, sélectionnez lappareil compatible Cast que vous souhaitez utiliser.

En bas à droite, sélectionnez le menu à trois points. Sélectionnez Arrêter la diffusion de la réunion.

Écrit par Maggie Tillman.