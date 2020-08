Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Chrome devrait faire une grosse mise à jour vers la version 86 plus tard cette année, probablement en octobre, et il est sur le point dajouter une série de petites nouvelles fonctionnalités, dont la plupart semblent jusquà présent assez solides et utiles.

Un autre a été détaillé par léquipe Chrome sur un article de blog et devrait aider les gens à se sentir un peu plus confiants et / ou méfiants lorsquils se préparent à remplir leurs informations personnelles via un formulaire en ligne.

Le problème auquel il sattaque est lorsque les sites dotés de la sécurité HTTPS utilisent toujours des formulaires qui eux-mêmes ne répondent pas à cette norme, ce qui rend les formulaires, sinon le reste du site Web, vulnérables aux failles de sécurité.

Pour le moment, un tel service HTTPS mixte signifiera simplement que licône de verrouillage dans la barre dadresse disparaîtra sur un site pertinent, mais Google pense que cest un peu trop large et vague, donc changer la façon dont il gère ces formulaires.

Dune part, il ny aura pas doptions de remplissage automatique, tandis que vous obtiendrez également les avertissements visuels ci-dessous lorsque vous vous déplacez pour remplir le formulaire, ce qui indique assez clairement que vous prenez un peu de risque en le faisant.

Google espère clairement que cela encourage les sites en cours dexécution à passer pleinement à HTTPS, y compris tous les formulaires dont ils disposent, et vous devez imaginer que cest le genre de mouvement qui fonctionnera sur ce front.

Écrit par Max Freeman-Mills.