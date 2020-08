Chrome pourrait bientôt être plus respectueux de votre batterie

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Google Chrome est notoirement terrible pour monopoliser les ressources système et vider la batterie de votre ordinateur portable, mais cela pourrait bientôt changer.

Le navigateur Web le plus populaire au monde nest généralement pas connu pour être très économe en énergie, mais Google prend des mesures pour y remédier.

Les mises à jour à venir du navigateur incluent apparemment des fonctionnalités intéressantes déconomie de batterie qui aideront à lutter contre certains des problèmes causés par divers sites Web gourmands en batterie.

Les sites qui utilisent du Javascript épuisant ou qui consomment beaucoup de ressources, comme les sites de streaming vidéo, peuvent être optimisés à lavenir pour réduire la consommation dénergie. Si vous avez plusieurs onglets ouverts en arrière-plan et que vous ne les utilisez pas vraiment activement, ces sites seront mis en veille et ralentis pour les empêcher dépuiser la puissance de traitement de votre machine et de gaspiller ainsi la batterie.

On pense que cette logique pourrait économiser des minutes, voire des heures dautonomie de la batterie, selon les sites que vous regardez et ce que vous faites à ce moment-là.

Les sites Web pourront également contribuer à cette logique en suggérant des paramètres déconomie dénergie que Chrome peut utiliser et, par conséquent, aider à économiser la batterie de lutilisateur. Cela peut inclure des choses comme la réduction de la fréquence dimages sur une page ou la modification de la façon dont les scripts sexécutent sur la page pour minimiser lutilisation de la batterie.

Ces paramètres changeront également en fonction des paramètres déconomie dénergie de lutilisateur dans son système dexploitation.

Lavenir de la navigation sur le Web pourrait être beaucoup moins éprouvant.

Écrit par Adrian Willings.