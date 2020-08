Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - En 2019, Google a publié Lookout , une application conçue pour utiliser lintelligence artificielle pour scanner le monde environnant et aider les personnes aveugles ou malvoyantes à négocier leur environnement. Lidée étant de donner à ces gens plus dindépendance.

Maintenant, cette application a été mise à jour avec plus de fonctionnalités pour la rendre encore plus utile. Une de ces fonctionnalités donne à lapplication la possibilité de lire les étiquettes et les panneaux dépicerie pour permettre aux malvoyants didentifier plus facilement les denrées alimentaires.

Une autre amélioration est que lapplication fonctionnera désormais sur nimporte quel appareil Android avec au moins 2 Go de RAM exécutant Android 6.0 ou supérieur . Lors de son lancement , Lookout nétait disponible que pour les utilisateurs de Google Pixel et uniquement aux États-Unis. Maintenant, il est plus largement disponible, il devrait être plus utile à plus de gens.

Lookout a également un design plus accessible grâce à une meilleure compatibilité avec TalkBack , le lecteur décran dAndroid. En utilisant ce système, lapplication peut identifier les étiquettes des aliments, puis les lire à haute voix pour lutilisateur.

De même, il existe un mode de numérisation de documents qui capture des images de texte, puis les lit à lutilisateur avec très peu de tracas. Lapplication peut même gérer des choses simples comme le document à lenvers.

Lookout a également d autres fonctionnalités qui incluent le «mode Explorer» qui permet aux utilisateurs de pointer leur téléphone et de découvrir ce qui se trouve dans lenvironnement environnant. Ceci est toujours en version bêta, car on dit quil est moins précis que certains des autres modes.

Il convient également de noter que le mode détiquetage des aliments nécessite que lapplication télécharge des données supplémentaires pour améliorer sa précision et obtenir des résultats plus rapides pour lutilisateur. Il sagit dun téléchargement de 250 Mo et la mise à jour peut prendre cinq minutes.

Google note également que lapplication fonctionne mieux lorsquelle est dirigée dans la bonne direction. La suggestion ici est de mettre votre téléphone dans la poche de votre chemise ou sur un cordon autour de votre cou si vous ne pouvez pas le pointer facilement vers des objets.

Découvrez-en plus sur Lookout et téléchargez-le ici .

Écrit par Adrian Willings.