Google ajoute un dossier sécurisé à Google Files

(Pocket-lint) - Google est conscient que les utilisateurs du monde entier partagent souvent des appareils avec leurs proches dans leur foyer. Quil sagisse dun téléphone ou dune tablette qui se fait passer, cest parfois une attente à dautres moments, juste la norme.

Le partage de vos appareils peut exposer vos fichiers personnels aux regards indiscrets ou au risque de suppression accidentelle.

Google sait que les utilisateurs ont cette inquiétude et lentreprise prend des mesures pour atténuer ces inquiétudes. Cela inclut la création de nouvelles fonctionnalités de confidentialité dans Google Files .

Actuellement, cette fonctionnalité inclut "Safe Folder" qui est un dossier crypté qui a besoin dune épingle pour y accéder. Vous pouvez utiliser ce dossier pour stocker (et, plus important encore, protéger) vos fichiers personnels importants, y compris des documents, des photos, des vidéos et plus encore, et empêcher quiconque dy accéder.

Mieux encore, ce dossier est verrouillé dès que vous quittez lapplication Fichiers, donc même sil sexécute en arrière-plan et que vous donnez votre téléphone à quelquun dautre, ils ne pourront pas y accéder sans la broche.

Pour commencer à utiliser le dossier sécurisé , ouvrez Google Files, puis procédez comme suit:

Cliquez sur parcourir Défiler vers le bas Cliquez sur les collections Appuyez sur "Dossier sécurisé" et saisissez le code PIN choisi Confirmez cette épingle et cliquez sur Suivant. Ensuite, classez les fichiers que vous souhaitez déplacer Cliquez sur licône des trois points Cliquez sur "déplacer vers le dossier sécurisé"

Les fichiers ont toujours été bons pour nettoyer votre téléphone et créer plus despace de stockage, il semble maintenant que cest aussi excellent pour la sécurité.

Écrit par Adrian Willings.