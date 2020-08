Google peut vous devoir jusquà 12 $

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Si vous êtes aux États-Unis et que vous avez utilisé Google+ avant sa fermeture, vous pourriez avoir droit à une somme dargent à la suite dun recours collectif.

En 2018, Google+ a rencontré des problèmes de sécurité lorsquil a été découvert quune faille assez grave du système permettait aux développeurs externes dobtenir des données dutilisateurs privés à partir de nimporte quel profil sur le réseau social.

En conséquence, un recours collectif a été intenté contre le géant de la recherche. Ce procès a maintenant été réglé pour seulement 7,5 millions de dollars.

La bonne nouvelle est que si vous êtes aux États-Unis et que vous avez eu un compte Google+ entre le 1er janvier 2015 et le 2 avril 2019, vous pourriez avoir droit à un paiement. Bien que vous deviez également le faire et que vos "informations de profil non publiques soient exposées à la suite des bogues logiciels annoncés par Google le 8 octobre 2018 et le 10 décembre 2018".

Le règlement vous rapportera un maximum de 12 $ si vous répondez aux critères, mais le montant que vous obtiendrez dépendra du nombre de personnes qui déposent une réclamation avant la date limite du 8 octobre 2020. Si beaucoup de gens prétendent, vous pourriez obtenir beaucoup moins.

La décision doit également être finalisée par les tribunaux le 19 novembre.

Si vous êtes intéressé, vous pouvez déposer une réclamation ici .

Écrit par Adrian Willings.