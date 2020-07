Google a lancé une application de shopping vidéo appelée Shoploop

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Google a discrètement lancé Shoploop - une plate-forme dachat vidéo conçue pour rationaliser votre expérience dachat en ligne.

Imaginez un monde où TikTok a été conçu uniquement pour vendre des produits en ligne avec laide dinfluenceurs et un processus dachat optimisé. Cest ce que vous obtenez essentiellement avec Shoploop.

Google le présente comme "une nouvelle façon amusante de magasiner en ligne", mais la vraie idée est de vous donner un seul endroit pour découvrir, rechercher et acheter.

Lidée de Shoploop est née lorsque les utilisateurs ont été vus passer par plusieurs étapes avant de faire un achat en ligne. Consulter les médias sociaux, rechercher des critiques sur YouTube, puis rechercher un site de commerce électronique à acheter.

Google pense que ce serait une meilleure expérience si toutes ces choses étaient au même endroit.

À lheure actuelle, Shoploop se concentre principalement sur «des catégories telles que le maquillage, les soins de la peau, les cheveux et les ongles». et les créateurs de contenu, les éditeurs et les sites de vente au détail en ligne dans cet espace. Vous pouvez cependant avoir une idée de ce que Google prévoit ici.

Vidéos de produits courtes et rapides (moins de 90 secondes) de créateurs de contenu de confiance qui connaissent le produit et sont prêts à partager. Les acheteurs peuvent ensuite suivre ces créateurs et faire des choses simples comme enregistrer le produit pour plus tard ou accéder directement à un site de commerce électronique pour acheter.

Lidée de Google nest pas unique. Amazon a quelque chose de similaire sur son site sous la forme d Amazon Live . Facebook travaille peut-être aussi sur quelque chose .