Gmail sera bientôt au cœur de toutes vos communications, intégrant le chat, la vidéo et les espaces partagés

Dans une longue annonce sur son blog cloud, Google a annoncé de nouveaux changements et intégrations à venir à ses services G Suite. Une grande partie de ces changements pour les consommateurs et les travailleurs verra une intégration plus profonde entre Gmail, Chat et Meet.

Une grande partie de cette démarche consiste à faciliter au maximum le travail des personnes à domicile. Ainsi, au lieu davoir plusieurs onglets et fenêtres ouverts pour toutes les différentes applications Google Chat, Meet et Docs, vous pouvez travailler dans chacune dentre elles à partir dun seul espace, que vous utilisiez Gmail sur le Web ou les applications Gmail pour iOS ou Android.

Lune des premières parties de ce mouvement consiste à intégrer le chat dans Gmail pour iPhone et Android, vous permettant de chatter directement dans lapplication, comme vous pouvez déjà le faire depuis Gmail dans un navigateur de bureau. Les appels vidéo Google Meet ont déjà été ajoutés par le passé.

Dans Chat, vous trouverez des intégrations pour dautres services, comme Docs, afin que vous puissiez partager des tâches et des fichiers, lintégration vous permettant de collaborer facilement, en temps réel avec dautres collègues. Encore une fois, sans quitter lapplication.

Les discussions ne sont pas seulement limitées aux membres du même groupe de travail. Vous pouvez également inviter des personnes extérieures à lorganisation à vous rejoindre et à nous faire part de vos commentaires. Donc, si vous avez des consultants ou des entrepreneurs externes qui doivent être impliqués dans le travail, vous pouvez les avoir dans le cadre du chat.

En plus de cela, ce nouvel accent sur lintégration de lespace de travail vous donnera également un accès facile aux applications de travail tierces populaires comme DocuSign, Salesforce et Trello (entre autres). Vous pouvez donc utiliser ces services dans Chat.

Comme vous pouvez le voir maintenant, le but est de rendre aussi transparente que possible de faire tout cela dans le même espace. Google note, par exemple, que " vous pouvez rapidement rejoindre un appel vidéo à partir dun chat, transférer un message de chat vers votre boîte de réception, créer une tâche à partir dun message de chat - tout se connecte de manière à vous faciliter la gestion du flux de votre travail et faire plus. "

Pour faciliter la recherche de ce que vous recherchez, Google améliore également loutil de recherche Gmail, vous permettant également de rechercher des messages de chat.

À lavenir, Google note quil apportera également des mises à jour pour améliorer la sécurité. Les hôtes Google Meet auront un meilleur contrôle sur les réunions, leur permettant de décider qui peut rejoindre et collaborer.

Des protections anti-hameçonnage (similaires à celles de Gmail) seront intégrées dans Chat pour protéger les utilisateurs contre la divulgation accidentelle dinformations à des sources quils ne devraient pas. Lorsque vous cliquez sur un lien dans Chat, il analysera ce lien avant de louvrir, en vous assurant quil est sûr.

Les futures mises à jour apporteront également des appels vidéo image dans image directement dans Gmail, ainsi que lintégration de Google Meet dans Docs, Sheets et Slides.

Dans lensemble, il semble que Google essaie de sassurer que vous pouvez tirer le meilleur parti de ces applications de conversation et de communication en temps réel de nimporte où dans sa suite dapplications, et cela ne peut pas venir assez tôt dans notre esprit. Des temps passionnants à venir pour les utilisateurs de G Suite.