Comment activer le mode sombre dans Google Docs, Sheets et Slides

Les applications mobiles Google Docs, Sheets et Slides sont mises à jour pour offrir un mode sombre. Les utilisateurs dAndroid remarqueront la nouvelle option dici la fin juillet.

Gardez à lesprit que Google déploie lentement des modes sombres dans toutes ses applications - y compris Gmail , Calendar, Fit et lapplication Google - depuis lannée dernière. Même son système dexploitation Android propose un thème sombre à léchelle du système. Quoi quil en soit, voici comment activer le mode sombre dans Docs, Sheets et Slides.

1/4 Google

Disponible uniquement pour les applications mobiles Docs, Sheets et Slides

Vous pouvez activer manuellement le mode sombre dans les paramètres

Installez ou mettez à jour la dernière version de lapplication Google Docs, Sheets ou Slides sur votre appareil Android. Une fois la nouvelle mise à jour arrivée, ces applications utiliseront le thème par défaut de votre système dexploitation. Donc, si votre téléphone Android est réglé sur le thème sombre à léchelle du système, les applications apparaîtront sombres.

Google a également déclaré que vous pouvez basculer manuellement entre le nouveau mode sombre et lancien mode clair dans les paramètres de Google Docs, Sheets et Slides. Ouvrez simplement lapplication, accédez à Menu dans le coin, puis sélectionnez Paramètres, accédez à Choisir un thème et appuyez sur Sombre.

Les utilisateurs de téléphones Android plus anciens / exécutant des versions de système dexploitation plus anciennes devront probablement suivre la voie manuelle, car ils ne peuvent pas activer le mode sombre à léchelle du système.

Utilisateurs Android uniquement

Déploiement sur deux semaines en juillet 2020

Google a déclaré que le nouveau mode sombre commençait à être déployé via une mise à jour logicielle en direct des applications à partir du 6 juillet, mais quil ne serait pas largement disponible avant la fin juillet. Seuls les utilisateurs dAndroid ont désormais accès à cette fonctionnalité.

Lorsque le nouveau mode sombre est disponible pour les applications installées sur votre appareil, vous pouvez également voir apparaître une notification contextuelle sur votre écran.