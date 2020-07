Comment activer le mode sombre dans Google Docs, Sheets et Slides

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Les applications mobiles Google Docs, Sheets et Slides proposent désormais un mode sombre. Google déploie lentement des modes sombres dans toutes ses applications - y compris Gmail , Agenda, Fit et l application Google - depuis lannée dernière.

Android propose également un thème sombre au niveau du système. Quoi quil en soit, voici comment activer le mode sombre dans Docs, Sheets et Slides.

Uniquement disponible pour les applications mobiles Docs, Sheets et Slides

Vous pouvez activer manuellement le mode sombre dans les paramètres

Installez ou mettez à jour la dernière version de lapplication Google Docs, Sheets ou Slides sur votre appareil Android. Une fois la nouvelle mise à jour arrivée, ces applications utiliseront le thème par défaut de votre système dexploitation. Ainsi, si votre téléphone Android est réglé sur le thème sombre à léchelle du système, les applications apparaîtront sombres.

Google a également déclaré que vous pouvez basculer manuellement entre le nouveau mode sombre et lancien mode déclairage dans les paramètres de Google Docs, Sheets et Slides. Ouvrez simplement lapplication, allez dans Menu dans le coin, puis sélectionnez Paramètres, allez dans Choisir un thème et appuyez sur Sombre.

Les utilisateurs avec des téléphones Android plus anciens / exécutant des versions plus anciennes du système dexploitation devront probablement suivre la voie manuelle, car ils ne peuvent pas activer le mode sombre à léchelle du système.