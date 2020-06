Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Google a du mal à rattraper Zoom dans la nouvelle norme de la visioconférence et a confirmé un certain nombre de fonctionnalités qui seront disponibles dans Google Meet dans les prochains mois.

Lun des plus demandés est la possibilité dutiliser un arrière-plan virtuel. Cest quelque chose que nous avons récemment entendu se produire, mais Google a maintenant confirmé que cette fonctionnalité est à venir. Il ny a pas de calendrier précis à ce sujet - Google dit simplement "dans les prochains mois".

Les arrière - plans virtuels ont été extrêmement populaires sur des plates-formes comme Zoom et Teams et bien quil y ait un côté sérieux - ils peuvent protéger votre vie privée professionnelle et garder votre arrière-plan caché - beaucoup de gens les utilisent pour le plaisir, avec les arrière-plans de leurs équipes préférées, les endroits où ils aimez être en vacances, ou tout simplement un arrière-plan qui ressemble au bureau.

Zoom est surtout connu pour être en mesure de voir un grand nombre de participants dans une vue de galerie, ce qui a été très populaire auprès de ces collègues disparus. Meet a lentement changé cette option et la portera bientôt à 48 participants. Cest beaucoup de gens à regarder, mais ça marche bien si vous regardez un grand écran.

Et pour aider à gérer ces grandes réunions, vous pourrez également lever la main virtuelle dans la réunion pour attirer lattention de lhôte / orateur.

Linclusion de salles de sous-commission est une option intéressante. Cela fait partie de l offre payante de Zoom , permettant à lhôte de diviser les participants en groupes de travail et de les envoyer dans des chambres.

Cela facilite la multiplication des conversations. Cela fonctionne bien pour les séminaires ou réunions en ligne où vous avez besoin que les gens proposent différentes solutions, puis les présentent à lensemble du groupe. Cest un outil puissant et un excellent ajout à la plateforme.

Beaucoup de ces ajouts fonctionnent à la fois au niveau social et au niveau de lentreprise. Dans cet esprit, Google a récemment ajouté la prise en charge Nest pour Google Meet, ce qui signifie que vous pouvez utiliser le hub Nest pour passer ces appels - et pour ceux qui ont du matériel Google Meet dédié, il y aura également une prise en charge de la commande vocale pour les salles de réunion, afin que les gens ne pas avoir à toucher constamment le matériel commun pour que les choses fonctionnent.

Cest formidable de voir ces fonctionnalités confirmées par Google, mais actuellement, on ne sait pas exactement quand vous les verrez tomber dans Google Meets. Gardez simplement les yeux ouverts.