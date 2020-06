Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Google a lancé une nouvelle version de Google Photos.

La nouvelle version de lapplication vise davantage à vous aider à revoir les anciennes photos. La société a déclaré que le service était devenu plus quune simple application de gestion de photos et de vidéos. Au cours des dernières années, on a vu des gens lutiliser quand ils "se sentent nostalgiques et veulent se remémorer". Cest devenu "la maison des souvenirs de votre vie", a déclaré Google. Donc, il fait pivoter lapplication pour se concentrer sur les souvenirs.

Linterface de lapplication a été mise à niveau. Les photos et les vidéos sont désormais plus visibles, avec des vignettes plus grandes, des vidéos à lecture automatique et moins despace blanc. La recherche est également au premier plan dans la barre de navigation en bas, qui naffiche désormais plus que trois onglets:

Photos: toutes vos photos et vidéos. Au sommet, il y a un carrousel Memories.

toutes vos photos et vidéos. Au sommet, il y a un carrousel Memories. Recherche: recherchez des personnes, des lieux et des objets. Vous verrez également une nouvelle vue de la carte.

recherchez des personnes, des lieux et des objets. Vous verrez également une nouvelle vue de la carte. Bibliothèque: accédez à votre bibliothèque, vos albums, vos favoris, votre corbeille, vos archives et votre magasin dimpression.

Lautomne dernier, Google a introduit une fonctionnalité de souvenirs pour vous aider à revoir les photos prises il y a des années. Plus de 120 millions de personnes consultent Memories chaque mois, a révélé Google. Ainsi, il ajoute plus de types de souvenirs dans le carrousel de souvenirs dans longlet Photos. Des exemples de nouveaux souvenirs peuvent inclure "des photos de vous et de vos amis les plus proches" et "la famille au fil des ans" et même des "moments forts de la semaine dernière".

Google déplace également les créations automatiques - comme les films, les collages et les animations - de longlet Pour vous maintenant expiré et dans Mémoires.

Dans le nouvel onglet Rechercher, vous verrez une vue cartographique de vos photos et vidéos.

Google a déclaré quune vue cartographique était lune des fonctionnalités les plus demandées depuis le lancement de Google Photos il y a plus de cinq ans. Avec la nouvelle fonctionnalité, Google a déclaré que vous pouvez "pincer et zoomer autour du globe pour explorer les photos de vos voyages, voir où vous avez pris le plus de photos dans votre ville natale, ou trouver cette photo quelque part lors de votre road trip à travers le pays" . "

Vous devez activer la localisation depuis la caméra de votre appareil, lhistorique des positions ou ajouter manuellement des positions. Ensuite, toutes les photos passées avec des données de localisation et toutes les nouvelles seront automatiquement organisées et consultables par lieu dans Google Photos.

Nan. Licône de lapplication a été actualisée. "Nous avons initialement conçu licône Google Photos après un moulinet, comme un clin dœil à lenfance et à la nostalgie", a expliqué Google. "Aujourdhui, nous rafraîchissons et simplifions licône, tout en conservant cette forme de moulinet familière pour vous rappeler des souvenirs passés."

La nouvelle Google Photos sera déployée au cours de la semaine prochaine - ou tout au long de la fin juin 2020 - sur Android et iOS. Ce sera une mise à jour en direct, alors assurez-vous simplement que vous exécutez la dernière version de lapplication sur votre appareil mobile.