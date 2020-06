Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Lune des fonctionnalités les plus souhaitables des services de visioconférence est la possibilité de brouiller votre arrière-plan ou de le remplacer par un arrière-plan virtuel. Cest quelque chose que les utilisateurs de Zoom apprécient depuis un certain temps , tandis que Skype et les équipes proposent également cette option.

Cela peut sembler une frivolité, mais avec plus de personnes utilisant la vidéoconférence à la maison, il y a une demande accrue de protéger la vie privée avec un flou darrière-plan, même si cela évite lembarras davoir vos collègues regardant votre linge sécher derrière vous.

TechRadar Pro rapporte que le flou darrière-plan arrivera dans Google Meet à la fois sur mobile et sur ordinateur. Il ne fait aucun doute que Google possède déjà la technologie, car ses téléphones Pixel sont à la pointe de la séparation avant et arrière-plan depuis quelques années.

Les informations ont été découvertes dans un document détaillant les futures fonctionnalités pour les utilisateurs de G Suite - selon TechRadar - bien quil ny ait aucune indication sur le moment où cette fonctionnalité pourrait apparaître.

Google Meet a gagné en popularité, Google passant de Hangouts à une nouvelle dénomination. À lorigine, Meet était limité aux abonnés G Suite, mais Google la ouvert à tous les titulaires de compte Google pour répondre à la demande croissante de services dappels vidéo à domicile.

Google Meet sur le bureau sexécute dans le navigateur, cest donc une solution relativement légère par rapport à certains de ses rivaux. Nous soupçonnons quune partie du retard est que Google trouve exactement comment intégrer la nouvelle fonctionnalité au service. Il a récemment ajouté une suppression de bruit et nous pensons que les nouveaux effets vidéo seront ajoutés en option dans les paramètres vidéo.