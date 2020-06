Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Google a lair dessayer de nouvelles fonctionnalités pour Google Maps, que les utilisateurs pourraient commencer à voir à tout moment, selon les images nouvellement divulguées de lenvironnement de test de lapplication.

Jane Manchun Wong est une experte dans la découverte des fonctionnalités de toutes sortes dapplications et de services alors quils sont encore en phase de test, et son dernier trésor montre une multitude de nouvelles options qui pourraient venir sur Google Maps.

Google Maps travaille sur des options ditinéraire avec «Connexions au transport en commun», telles que:



- Voiture + transit

- Vélo + transit

- Pousse-pousse automatique

- Service de promenade

- Moto + transit pic.twitter.com/hLlCZJG7Av - Jane Manchun Wong (@wongmjane) 20 juin 2020

Lune des premières est une nouvelle option pour donner aux utilisateurs un peu plus de contrôle sur la façon dont Maps construit un itinéraire pour eux lors du mappage dun sentier vers une destination. Bien que vous puissiez depuis longtemps choisir le mode de transport que vous souhaitez emprunter, Google reconnaît que pour de nombreuses personnes, il peut y avoir deux jambes dans un voyage.

Par conséquent, il pourrait être en ajoutant une option pour permettre aux utilisateurs dêtre plus précis sur la façon dont ils se rendraient à un système de transport en commun pour faire le reste du voyage - vous pouvez donc prendre un bus ou un vélo municipal de votre maison à la station de métro la plus proche par exemple. Plus il y a doptions, mieux cest, dirions-nous.

Ce nest pas non plus la fin des améliorations potentielles. Wong a également montré des écrans indiquant que Google travaille sur une intégration plus étroite avec Uber pour sassurer que les indications de prix pour le trajet en voiture sont plus précises, une nouvelle version des cartes de localisation qui a des images intégrées davantage dans les résultats et une meilleure utilisation du vélo local. des systèmes dembauche pour sassurer que toutes les options de vélo sont représentées.

Cela signifie que les vélos de ville de Londres ou de San Francisco sont mieux présentés dans la planification du voyage.