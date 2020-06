Google lance un rival Pinterest alimenté par lIA appelé Keen

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Google a discrètement lancé une nouvelle application appelée Keen, et beaucoup la comparent à Pinterest. Techniquement, lapplication provient de lincubateur expérimental Area 120 de Google qui crée plusieurs applications, dont beaucoup ne vont nulle part.

Il utilise essentiellement les prouesses dapprentissage automatique de Google pour organiser facilement des sujets pour vous. Le co-fondateur CJ Adams a déclaré que lidée de Keen est née une nuit où lui et sa femme parcouraient sans réfléchir des flux, des images et des nouvelles pendant des heures entre le travail et le sommeil. «Cest notre seule vie précieuse», lui a dit sa femme. De là, Adams a commencé à imaginer Keen.

Daprès ce que nous pouvons dire, Adams voulait aider à créer un service qui laiderait, lui et les autres, à se concentrer sur les choses quils préféreraient faire, mais aussi à réduire le temps de recherche quils auraient à investir. Voici comment Adams a décrit Keen:

"Sur Keen, qui est une application Web et Android, vous dites sur quoi vous voulez passer plus de temps, puis vous organisez le contenu du Web et des personnes de confiance pour vous aider à y arriver. Vous faites un" vif ", qui peut être sur nimporte quel sujet, quil sagisse de préparer du pain délicieux à la maison, dentrer dans lobservation des oiseaux ou de rechercher la typographie. Keen vous permet dorganiser le contenu que vous aimez, de partager votre collection avec dautres et de trouver de nouveaux contenus en fonction de ce que vous avez enregistré. "

Lidée est que, pour chaque soi-disant "passionné" que vous créez, le service utilise Google et lapprentissage automatique pour rechercher du contenu lié à vos intérêts. "Plus vous économisez pour un vif et lorganisez, meilleures sont les recommandations. Même si vous nêtes pas un expert sur un sujet, vous pouvez commencer à organiser un vif et enregistrer quelques" joyaux "ou liens intéressants que vous trouvez, Expliqua Adams.

Keen découvrira prétendument de plus en plus de contenu connexe pour vous au fil du temps. Vous pouvez également suivre les keens que dautres ont créés. Si tout cela vous semble amusant, consultez Keen sur votre navigateur de bureau sur Staykeen.com ou depuis votre appareil Android à laide de l application Web Keen.