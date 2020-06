Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Google a introduit un petit hack permettant de gagner du temps pour ceux qui utilisent souvent Google Meet pour des vidéoconférences tout au long de la journée.

Vous pouvez maintenant démarrer une réunion en tapant « meet.new » dans votre navigateur Web. Cela ouvrira une nouvelle session Google Meet, et à partir de là, vous pouvez partager un lien de réunion complet et inviter dautres participants à rejoindre. Ceci est utile pour tous ceux qui veulent simplement sauter directement dans une nouvelle réunion.

Gardez à lesprit que Google facilite également la création de documents, de feuilles de calcul, de présentations, de formulaires et dun site, en proposant divers domaines ".new" qui fonctionnent directement dans la barre dadresse de votre navigateur. Auparavant, vous deviez accéder à lapplication Google spécifique et cliquer sur «nouveau» pour créer un nouveau fichier.

Mais, avec cette approche de raccourci, vous pouvez enregistrer quelques étapes et accéder directement à une nouvelle conférence ou un nouveau document ou projet. Lidée est que vous économisiez quelques secondes chaque fois que vous utilisez un raccourci Google, et lorsque vous vivez dans G Suite toute la journée pour le travail, ces secondes peuvent vraiment saccumuler.

Les domaines de Google pour Google Meets, Google Docs, Google Sheets, Google Slides, Google Forms et Google Sites sont les suivants:

Vous pouvez également ajouter des numéros à ces raccourcis pour vous aider à faire la distinction entre plusieurs comptes lorsque vous organisez de nouvelles réunions. Ainsi, vous pouvez créer un signet pour " meet.new/1 ", qui renvoie au Google Meet de votre compte personnel, ou vous pouvez peut-être mettre en signet " meet.new/2 " pour le travail.

Ces raccourcis dapplications Google fonctionnent sur nimporte quel navigateur et sont disponibles pour utilisation maintenant.