Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Google a profondément intégré son service Google Meet dans Gmail, en permettant à quiconque daccéder facilement au service de vidéoconférence directement depuis lapplication Gmail pour les appareils iOS et Android. Cela élimine le besoin dutiliser lapplication Google Meet autonome pour participer à des réunions. Voici tout ce que vous devez savoir.

Gmail offre un accès à Google Meet via un nouvel onglet large au bas de son interface. Ce nouvel onglet apparaît à côté de longlet Courrier. Sinon, les appels vidéo Meet dans lapplication Gmail fonctionnent comme ils le font dans lapplication Meet, mais avec des différences mineures.

Vous pouvez démarrer un appel vidéo en ouvrant l application Gmail et en appuyant sur longlet Meet. Vous verrez loption de démarrer une nouvelle réunion et de désactiver votre micro et votre caméra. Vous pouvez ajouter des participants en partageant le code de la réunion et le lien par e-mail ou par téléphone.

Vous pouvez rejoindre des réunions dans Gmail en appuyant sur le lien Réunion dans Google Agenda ou via un lien Réunion qui pourrait être partagé avec vous via Gmail, Google Chat ou une application tierce. Vous pouvez également accéder à longlet Rencontre dans l application Gmail , puis sélectionner Rejoindre avec un code.

Si vous ne souhaitez pas que Google Meet apparaisse sous forme donglet, vous pouvez plonger dans votre menu de configuration et désactiver lintégration de Google Meet.

Ouvrez Gmail sur le Web. Aller aux paramètres. Sélectionnez Chat et rencontre. Dans la section "Meet", apportez vos modifications. Cliquez sur Enregistrer les modifications en bas.

Google a rendu Google Meet gratuit pour tout le monde en avril. Ainsi, toute personne disposant dun téléphone iOS ou Android peut utiliser gratuitement le service dans Gmail.

Google a déclaré "dans les semaines à venir" que les utilisateurs iOS et Android de Gmail commenceront à voir le nouvel onglet Meet. Il devrait être mis en service dici la fin de juin 2020.

