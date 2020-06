Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Google dit depuis quelques mois quil apportera bientôt une nouvelle fonctionnalité dannulation du bruit à Google Meet, et il tient maintenant sa promesse, alors quil commence à déployer ce quil appelle son "débruiteur".

Des fonctionnalités similaires sont déjà disponibles via des extensions pour un concurrent majeur, Zoom, tandis que Microsoft a également déclaré quil apporterait une annulation du bruit aux équipes Microsoft, ce qui en fait une course aux armements.

Cependant, Google est arrivé à la ligne et au cours des deux prochaines semaines, les utilisateurs qui ont des comptes G Suite Enterprise et G Suite Enterprise for Education devraient commencer à voir loption.

Le nouveau paramètre est facile à activer une fois quil est à votre disposition - suivez simplement ces étapes simples:

Sur le Web, appuyez sur les trois points au bas dune réunion et accédez aux paramètres audio, où vous verrez le bouton pour activer ou désactiver le paramètre. Sur votre mobile, lors dune réunion, appuyez sur les trois points en haut à droite de votre écran et sélectionnez loption pour activer ou désactiver la suppression du bruit.

Lactiver, la fonctionnalité fonctionne un peu comme les autres applications dannulation du bruit que nous avons utilisées et vues - si vous parlez en faisant du bruit qui nest évidemment pas une voix, ou si un chien aboie en arrière-plan, ou quoi que ce soit dautre, le logiciel se coupera qui sonnent.

Cela peut parfois vous faire paraître un peu coupé et distant, en toute honnêteté, mais cest absolument préférable à tout bruit de fond dont il se débarrasse dans la grande majorité des cas.

Google active le paramètre par défaut lors du déploiement de la fonctionnalité, ce qui est intéressant, bien quil soit assez simple de le désactiver si vous le souhaitez. Il reste à voir si et quand la fonctionnalité pourrait être étendue à tous les utilisateurs de Meet, plutôt quaux seuls niveaux payants.