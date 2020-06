Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Voici quelque chose que vous savez peut-être maintenant - depuis un certain temps, Google a un niveau de cybersécurité très élevé qui peut être appliqué aux comptes des gens sils sont particulièrement à risque de tentatives de piratage malveillantes ou dattaques en ligne.

Cela couvre des professions telles que le journalisme, les politiciens, les militants et les travailleurs électoraux, entre autres, et existe depuis 2017, offrant aux gens des niveaux de sécurité supplémentaires pour sassurer quils sont à labri des attaques.

Il limite laccès à vos comptes et services Google de manière plus rigide quautrement, pour vous assurer que les processus non autorisés ne peuvent pas y accéder. Cependant, jusquà présent, cela a eu un inconvénient légèrement ennuyeux. À savoir, votre compte Google ne pouvait pas être inscrit à la fois au programme de protection avancée et à lutilisation en tant que compte Nest dans votre maison intelligente.

Maintenant, cependant, un article de blog de léquipe de sécurité de Google a confirmé que les utilisateurs peuvent utiliser à la fois les appareils Nest et le programme de protection avancée, bloquant une fonctionnalité qui a apparemment été fortement demandée par les utilisateurs concernés depuis un certain temps.

Cela a du sens, car il est toujours ennuyeux dêtre exclu des services mutuellement utiles, notamment lorsque les cyberattaques contre les appareils intelligents des personnes et des organisations sont de plus en plus répandues.

Google a renforcé la sécurité de ses appareils Nest au cours des derniers mois, entraînant ce changement, notamment lajout de couches de vérification reCAPTCHA pour rendre plus difficile aux utilisateurs dusurper les connexions. Tout cela devrait, espérons-le, servir à rassurer quiconque sinquiète des risques pour la sécurité de sa maison intelligente.