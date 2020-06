Trucs et astuces Google Meet: comment profiter de lapplication de réunion gratuite de Google

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Google a mis gratuitement à disposition son application de visioconférence Google Meet pour chaque compte Google jusquà la fin du mois de septembre.

Après la fin du mois de septembre, les réunions seront limitées à 60 minutes (bien que Google indique quil nappliquera ce délai quaprès le 30 septembre en raison de la situation mondiale actuelle).

Toute personne possédant un compte Google peut démarrer ou rejoindre une réunion sur meet.google.com ou en utilisant les applications iOS ou Android.

Vous pouvez également ajouter Google Meet à tout événement ou réunion Google Agenda planifié et démarrer des réunions directement à partir de là.

Sur le bureau, Google Meet fonctionne entièrement dans votre navigateur, donc aucun logiciel supplémentaire ne doit être installé si vous utilisez Chrome, Firefox, Safari ou Microsoft Edge.

Dans Google Meet, toutes les données sont cryptées entre le client et Google pour les visioconférences sur un navigateur Web, sur les applications Android et iOS et dans les salles de réunion avec le matériel de salle de réunion Google. Chaque réunion possède une clé de chiffrement unique et les contrôles de sécurité de Google Meet sont activés par défaut.

Toute personne possédant un compte Google peut démarrer une réunion. Si vous nen avez pas, il est facile den créer un. Vous en aurez probablement déjà un, surtout si vous avez un compte Gmail.

Si vous utilisez un ordinateur, démarrez une réunion vidéo en vous rendant sur meet.google.com dans votre navigateur Web, ou cliquez sur Google Meet dans Gmail ou sur votre calendrier Google. Si vous utilisez un téléphone ou une tablette, téléchargez lapplication Google Meet.

Dans Google Meet, cliquez sur Rejoindre ou démarrer une réunion Choisissez un surnom pour votre réunion ou laissez le champ vide et utilisez lID de réunion à 10 lettres qui a été généré pour vous. Cliquez sur Continuer. Partagez le surnom ou lID de votre réunion avec les participants.

Dans Google Agenda, cliquez sur Créer pour démarrer une nouvelle entrée dagenda et inviter des personnes à votre réunion vidéo Choisissez loption Ajouter une vidéoconférence. Vous pouvez également modifier lID de réunion à 10 lettres généré automatiquement et utiliser votre propre surnom de réunion. Envoyez linvitation du calendrier à votre participant à la réunion.

Notez que les personnes qui ne figuraient pas sur votre invitation dagenda dorigine ne peuvent rejoindre la réunion vidéo que 15 minutes à lavance et doivent être admises par lhôte - cest pour que les personnes ne puissent pas participer au hasard à une réunion.

Dans la barre latérale Gmail, cliquez sur Démarrer une réunion et rejoindre maintenant. Ajoutez des participants à votre vidéoconférence en: Cliquez sur Copier les informations dadhésion pour partager le code de la réunion avec eux Vous pouvez également sélectionner Ajouter des personnes et leur envoyer un e-mail dinvitation.

Sur macOS ou Windows, vous pouvez choisir la mise en page Google Meet que vous préférez - sinon, Google Meet avec changement automatique pour afficher le participant actif (la personne qui parle ou présente).

Cliquez sur licône dans le coin inférieur droit de lécran et cliquez sur Plus> Modifier la disposition. Voici les différentes vues disponibles avec une explication pour chacune.

Activez automatiquement Meet pour choisir la mise en page pour vous.

Mosaïque - comme la vue Galerie de Zoom , elle affiche jusquà 16 personnes en labsence de présentation. Déplacez votre souris pour voir le nom de chaque participant. Les présentations apparaissent sur une grande tuile, avec les participants les plus actifs sur le côté. Si quelquun se joint après le début de la réunion, son image sera en bas de lécran.

Spotlight - la présentation, le haut-parleur actif ou le flux épinglé remplit la fenêtre.

Barre latérale - voir lorateur actif ou la présentation avec des participants supplémentaires sur le côté.

Allez dans le coin inférieur droit et sélectionnez Afficher mon écran. Choisissez si vous allez partager votre écran entier, une fenêtre ou un onglet Chrome

Enfin, cliquez sur Partager. Pour arrêter de partager votre écran. cliquez simplement sur Arrêter lécran de partage.

Si vous affichez un document Google, des diapositives ou une page Web, choisissez Sélectionner un onglet Chrome. Avec cela, vous pouvez également choisir de partager votre audio, idéal si vous souhaitez montrer une vidéo YouTube ou similaire.

Seuls les créateurs et propriétaires de réunions peuvent désactiver ou supprimer dautres participants.

Notez que vous pouvez cliquer sur limage dun participant pour les épingler à lécran. Vous pouvez sélectionner un participant à couper, épingler ou supprimer.

Pour épingler la vidéo de quelquun en tant que vidéo principale que vous voyez, accédez à limage miniature de cette personne en particulier et cliquez sur licône dépingle.

Y a-t-il un écho ou un bruit de fond? Si vous êtes le propriétaire de lappel, vous pouvez désactiver le microphone des autres participants en plaçant votre curseur sur licône de volume et en cliquant sur Silence.

Seul le créateur ou le propriétaire de lappel vidéo peut supprimer un participant à lappel.

Allez dans le coin supérieur droit de lécran et recherchez loption Personnes. Passez le curseur sur la personne que vous souhaitez supprimer, puis cliquez sur la flèche de retour. Cliquez ensuite sur Supprimer.

La fonction de sous-titres est similaire à celle disponible sur dautres applications comme Skype et signifie que vous pouvez faire apparaître la conversation par écrit sur votre écran en temps réel afin quil soit plus facile de suivre ce qui se dit pendant les appels vidéo. Il est uniquement disponible en anglais

Pour lactiver, allez dans le coin inférieur droit de Meet et cliquez sur Activer les sous-titres.