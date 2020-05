Google vous aide à vous distancier socialement de la réalité augmentée

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Il est difficile de garder les six pieds ou deux mètres désignés à lécart des autres personnes. Google essaie de soulager quelque peu cette misère avec un outil expérimental de réalité augmentée.

Google Sodar , comme on lappelle, est une application Web conçue pour utiliser la réalité augmentée pour vous aider à rester à bonne distance des autres en affichant une frontière virtuelle sur le monde qui vous entoure.

Comme lobjectif de Snapchat , ce nouvel outil met simplement une représentation AR de la distance minimale dans le cadre, vous encourageant ainsi à donner suffisamment de place aux autres.

Sodar - utilisez WebXR pour visualiser les directives de distanciation sociale dans votre environnement. À laide de Sodar sur les appareils mobiles pris en charge, créez un anneau de réalité augmentée de deux mètres de rayon autour de vous.

La limite virtuelle de Sodar est conçue pour se déplacer comme vous le faites, ce qui signifie que cela fonctionnera parfaitement pour vous garder en sécurité pendant que vous marchez. Linconvénient est quil fonctionne avec Google Chrome sur mobile et nécessite la technologie WebXR qui nest disponible que sur les téléphones Android plus récents exécutant la bonne version dAndroid et de Chrome.

Sodar est, bien sûr, aux premiers stades - doù la raison pour laquelle il nest pas ouvert à tout le monde. Cela fait partie de Experiments with Google , une division qui se lance régulièrement dans les applications à accès anticipé. Nous espérons que cela gagnera plus de traction et une version plus large dans un proche avenir.

En attendant, pour essayer Sodar par vous-même, accédez simplement au site Web sur votre téléphone et cliquez pour le lancer à partir de Chrome.