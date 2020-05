Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Google permet aux utilisateurs de Google Maps de trouver plus facilement des informations sur laccessibilité des lieux avant même de quitter leur domicile.

La société autorise les utilisateurs à activer une fonction "Lieux accessibles" dans lapplication qui affichera ensuite les informations daccessibilité en fauteuil roulant plus clairement dans Maps.

Une fois activés, les entreprises et les lieux dintérêt dotés dinstallations accessibles aux fauteuils roulants seront clairement identifiés par une icône de fauteuil roulant et des informations supplémentaires sur ce qui est disponible. Cela comprend si lemplacement a des sièges accessibles, des toilettes ou un parking adapté aux fauteuils roulants.

Ce type dinformations est disponible depuis un certain temps, mais était auparavant caché et enfoui dans le menu de lemplacement.

Pour utiliser la fonction "Lieux accessibles", vous devez dabord lactiver. Ouvrez Google Maps sur votre téléphone, cliquez sur licône de votre profil, faites défiler les paramètres, puis cliquez sur "Paramètres daccessibilité" et activez-le.

Vous verrez alors une icône de fauteuil roulant à côté de nimporte quel endroit avec des fonctionnalités accessibles et si vous cliquez sur lemplacement, vous verrez plus dinformations sur les installations incluses.

Google espère non seulement permettre aux utilisateurs de trouver plus facilement ces informations daccessibilité sur Google Maps, mais espère également que davantage de personnes y contribueront également. Une autre mise à jour arrive pour permettre aux utilisateurs diPhone dajouter plus facilement des informations daccessibilité aux côtés de leurs homologues Android.

Plus de 120 millions dutilisateurs ont publié ce type de contributions sur Google Maps au cours des dernières années et lentreprise espère que davantage de personnes simpliqueront pour améliorer lexpérience de chacun.

Google a un guide sur la façon dajouter des informations daccessibilité si vous souhaitez contribuer.

Cette fonctionnalité Lieux accessibles serait déployée pour les utilisateurs en Australie, au Japon, au Royaume-Uni et aux États-Unis. Le support pour dautres pays suivra bientôt.