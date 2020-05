Comment la prochaine mise à jour de Google Chrome améliorera votre confidentialité et votre sécurité

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Google apporte quelques modifications à la façon dont certains paramètres sont gérés dans Chrome. Lobjectif est de vous donner un accès plus facile aux paramètres de sécurité et de confidentialité - et ainsi de vous donner plus de possibilités de prendre le contrôle de votre sécurité en ligne.

Comme tant dautres applications populaires, les paramètres de Chrome ont augmenté de façon exponentielle au cours des dernières années. Linconvénient, bien sûr, est que les choses deviennent plus compliquées.

Google a donc réorganisé diverses options. Les nouvelles fonctionnalités seront déployées sur les versions de bureau de Chrome dans les prochaines semaines.

Il y a maintenant une nouvelle icône Puzzle pour les extensions, menant à une nouvelle interface pour les extensions. Lidée derrière cela est de ranger la barre doutils des extensions en désordre (enfin, cela devient compliqué si vous avez beaucoup dextensions) mais vous pouvez toujours épingler vos favoris sous forme dicônes distinctes, tout comme vous pouvez épingler des éléments dans la barre doutils dans des applications comme Microsoft Office , par exemple.

Des données de navigation claires ont maintenant été déplacées en haut de la section Confidentialité et sécurité, car cest la fonctionnalité que les gens utilisent le plus. Les cookies tiers sont également bloqués en mode navigation privée.

Les paramètres de site permettent désormais de voir plus facilement quel accès certains sites ont à des choses comme votre emplacement ou votre microphone et également sils peuvent vous envoyer des notifications.

Les gens ont été réorganisés - bien que lappeler "vous et Google" ne soit pas si intuitif. dans tous les cas, vous pouvez facilement voir quelles données sont synchronisées.

Initialement une extension Chrome distincte , la vérification de mot de passe de Google est maintenant intégrée dans le navigateur en tant que vérification de sécurité, afin que vous puissiez voir si vos mots de passe ont été compromis et les mettre à jour facilement. Dautres nouvelles options de sécurité vous indiqueront si Chrome est à jour et si les extensions sont légitimes et vous aideront à remédier à ces situations en cas de problème.

Il existe également deux autres nouvelles fonctionnalités de sécurité majeures. Google dit que ce sont des opt-in pour linstant. La navigation sécurisée améliorée, comme lappelle Google, est essentiellement une version basée sur Chrome dun programme antivirus. Chrome vérifiera de manière proactive les pages et les téléchargements pour voir sils sont risqués, notamment en gardant un œil sur le phishing et les logiciels malveillants. Naturellement, Google collectera ces informations. Cest un autre signe que Google voit Chrome comme une plate-forme en soi, fonctionnant sur Windows, macOS ou sur Chromebooks.

Le deuxième service de sécurité est appelé Secure DNS. DNS signifie Domain Name System et cette nouvelle fonctionnalité sécurise létape lorsque votre navigateur recherche le serveur dun site Web avant quil ne se charge sur votre écran. Essentiellement, cela devrait vous empêcher de vous retrouver sur un site Web de phishing douteux parce que vous avez pris un mauvais virage.