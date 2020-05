Comment activer le mode sombre de lapplication Google sur iPhone et Android

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Lapplication Google se met à jour pour proposer un mode sombre. Les utilisateurs dAndroid et iOS remarqueront la nouvelle option dici la fin mai.

Gardez à lesprit que Google a déployé des modes sombres dans toutes ses applications au cours de la dernière année, y compris Gmail , Google Agenda et Google Fit. Et iOS et Android ont commencé à prendre en charge le mode sombre au niveau du système lannée dernière. Quoi quil en soit, voici comment activer le mode sombre de lapplication Google.

Installez ou mettez à jour la dernière version de l application mobile Google. Une fois la nouvelle mise à jour arrivée, lapplication utilisera automatiquement le thème par défaut de votre système dexploitation. Donc, si votre iPhone ou Android est réglé sur un mode sombre à léchelle du système, lapplication Google apparaîtra sombre.

Vous pourrez également basculer manuellement entre le mode clair et le mode sombre dans les paramètres de lapplication Google. Ainsi, les utilisateurs de téléphones plus anciens ou ceux qui utilisent des systèmes dexploitation plus anciens devront probablement utiliser cette route. Lorsque le nouveau mode sombre est disponible pour lapplication Google installée sur votre appareil iOS ou Android, 9to5Google a déclaré que vous pourriez voir une notification contextuelle sur votre écran.

À partir daujourdhui et entièrement déployé cette semaine, le mode sombre est maintenant disponible pour lapplication Google sur Android 10 et iOS 12/13. Par défaut, lapplication Google reflétera les paramètres système de votre appareil dans Android 10 et iOS 13. Si ce paramètre est défini sur un thème sombre, lapplication sera en mode sombre…. pic.twitter.com/ZqSD33ZhNt - Google SearchLiaison (@searchliaison) 19 mai 2020

Google a déclaré que la fonctionnalité commençait à être déployée à partir du 18 mai, mais quelle ne serait disponible à léchelle mondiale que fin mai.