Google met à jour son navigateur Chrome avec une nouvelle fonctionnalité de regroupement des onglets afin que vous puissiez mieux organiser des dizaines donglets ouverts.

À tout moment, vous pouvez avoir plusieurs onglets Chrome ouverts. Plus vous en avez, plus ils deviennent difficiles à lire, à gérer, à utiliser, etc. Mais imaginez si vous pouviez les trier en groupes. Entrez: nouvelle fonctionnalité de regroupement des onglets de Chrome. Vous pouvez maintenant créer un groupe en cliquant avec le bouton droit sur un onglet et en lui attribuant un nom et une couleur personnalisés. Vous verrez alors la couleur du groupe sous tous les onglets.

Voici à quoi ressemble et fonctionne la fonctionnalité (cliquez sur la galerie):

Vous pouvez également faire glisser les onglets entre les groupes pour modifier facilement leur organisation.

Faites un clic droit sur un seul onglet Sélectionnez loption "Ajouter un onglet au groupe" Lorsque vous créez un nouveau groupe, vous pouvez lui attribuer un nom et une couleur Pour déplacer un onglet vers un autre groupe après, faites-le simplement glisser et déposez-le.

Google prévoit de publier le regroupement donglets pour les utilisateurs de navigateur Chrome exécutant des machines ChromeOS, Windows, Mac et Linux. Le déploiement sera lent. Si vous souhaitez commencer à utiliser la fonctionnalité dès maintenant, passez à la dernière version bêta de Chrome ici , puis redémarrez votre navigateur.