Google Duo pourrait bientôt prendre en charge jusquà 32 personnes lors dun appel de groupe

Il semble que Google travaille à augmenter loccupation maximale de Google Duo .

Avec une demande accrue pour les applications dappels vidéo en ce moment, tout le monde sintensifie pour concurrencer Zoom et Microsoft Teams . Google nest pas différent.

Lentreprise na que récemment élargi la limite dadhésion au groupe, mais maintenant, elle pourrait le faire à nouveau. Google a déclaré à Android Police quil travaillait sur la mise à jour de Google Duo pour prendre en charge 32 personnes dans les appels. Bien que cela ne se produise pas clairement à ce stade.

Google a récemment ouvert Google Meet - son service de réunion virtuelle plus axé sur les entreprises - à 250 personnes . Mais ce changement à venir pour Google Duo le rendra également plus accessible et utile pour lutilisateur moyen.

Google Duo est une expérience beaucoup plus personnelle conçue pour aider les amis et les familles à rester en contact. Des fonctionnalités telles que la possibilité denvoyer des notes avec du texte et des griffonnages, des effets de réalité augmentée et la possibilité de prendre des photos ensemble rendent Duo plus jovial.

Pour ceux qui manquent à leurs proches, Duo propose également un mode familial qui comprend des effets amusants, des masques et une conception dinterface utilisateur conçue pour vous empêcher de mettre fin accidentellement à lappel également.