Les applications de transport ouvriront la voie dans les déplacements post-verrouillage

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Votre application de transport préférée pourrait jouer son rôle en vous aidant à voyager plus en toute sécurité dans les trajets post-verrouillage. Confirmé par Grant Shapps, secrétaire aux transports, lors de la réunion dinformation de Downing Street du 9 mai 2020, le gouvernement britannique travaille avec le secteur de la technologie pour mettre en évidence le surpeuplement des transports afin de changer la façon dont les gens se déplacent.

Le ministère des Transports a rencontré des entreprises technologiques, notamment Google, Microsoft, Citymapper, Zipabout et Trainline "pour explorer comment la technologie pourrait aider à réduire la surpopulation et à réduire le risque dun deuxième pic dans les cas de coronavirus."

On pense que la nouvelle norme pour les navetteurs britanniques impliquera détaler les déplacements au travail, afin déviter lencombrement dans les transports publics dans le but de rendre les déplacements plus sûrs.

Bien que les détails naient pas été révélés, il est probable que ces applications utiliseront des données sur le réseau de transport pour indiquer la fréquentation des itinéraires de navettage. De nombreuses données sont déjà accessibles pour ces types de services, mais si votre application préférée peut vous alerter pour vous aider à éviter ces foules, lexpérience pourrait être plus sûre et plus agréable.

Des services comme Citymapper proposent déjà des suggestions ditinéraires alternatifs en fonction de la durée dun voyage. Ces alternatives ne prennent actuellement pas en compte lencombrement en soi, mais il se pourrait que, dans les moments où les bus ou les tubes commencent à avoir lair occupés, nous verrons de plus en plus de recommandations pour marcher.

Pour une ville comme Londres, la marche peut souvent vous amener à destination aussi rapidement quun court trajet en métro. Il est également probable que ces services se développeront pour couvrir des choses comme les scooters électriques, sils sont légalisés conformément aux plans dévaluation accélérée du gouvernement .