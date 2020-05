Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Google met à jour son outil de reconnaissance dimage, Google Lens, afin quil puisse vous aider à apprendre à prononcer des mots. Encore plus impressionnant, vous pouvez désormais copier des notes manuscrites sur votre ordinateur. Voici comment fonctionnent les nouvelles fonctionnalités.

Si vous rencontrez des difficultés pour apprendre à prononcer un mot, Google Lens lira la prononciation sur vos haut-parleurs. Vous pouvez déjà utiliser Lens pour traduire des mots dans plus de 100 autres langues, simplement en pointant votre appareil photo vers le texte. Maintenant, vous pouvez utiliser Lens pour pratiquer la prononciation. Prenez simplement une photo, sélectionnez le texte avec lobjectif et appuyez sur le nouveau bouton Écouter pour lentendre lire à haute voix.

Vous pouvez déjà utiliser Google Lens pour copier et coller rapidement du texte à partir de notes papier, mais maintenant, lorsque vous sélectionnez du texte avec Lens, vous pouvez appuyer sur "copier sur lordinateur" pour le coller rapidement sur un autre appareil connecté à votre navigateur Chrome. Pour commencer, ouvrez simplement Google Lens sur votre smartphone et pointez-le sur la note que vous souhaitez transférer vers un appareil. Une bulle devrait apparaître sous lécriture.

Cliquez sur la bulle et limage se figera sur les mots tout en diffusant les résultats de recherche associés en bas de votre écran. Une fois quil est concentré sur les mots, appuyez simplement sur un mot et il devrait être mis en surbrillance comme si vous essayiez de copier le texte sur un appareil. Une fois que vous avez mis le mot en surbrillance, vous verrez des options pour copier du texte, copier sur lordinateur et écouter au bas de votre appareil.

Ensuite, cliquez sur coller à lendroit où vous souhaitez placer le texte, et il devrait y apparaître. Copier sur ordinateur copiera le texte sur un ordinateur auquel vous êtes connecté avec le même compte Google, afin que vous puissiez basculer vers cet appareil et le coller où vous le souhaitez. De toute évidence, si vous écrivez en cursive bâclée, le texte peut ne pas sembler parfaitement correct, mais nous avons trouvé que cela fonctionnait très bien lorsque nous imprimions correctement.

Pour utiliser les nouvelles fonctionnalités de Google Lens, vous aurez besoin de lapplication Google Lens sur Android, ou les utilisateurs diPhone peuvent y accéder via lapplication Google pour iOS. La fonctionnalité de prononciation nest pas encore en ligne pour les utilisateurs iOS, mais elle sera bientôt disponible.