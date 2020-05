Lapplication de lecture simultanée de Google aide les enfants à la maison à lire

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Google lance une nouvelle application éducative pour les enfants à travers le monde.

En 2019, Google a lancé une application Android appelée Bolo en Inde pour aider les enfants dâge scolaire primaire à apprendre à lire. Il lance maintenant lapplication dans le monde dans 180 pays et lappelle Read Along . Il utilise la technologie de synthèse vocale et de reconnaissance vocale de Google pour guider les enfants dans les activités de lecture de lapplication. Lapplication prend en charge neuf langues, dont langlais, lespagnol, le portugais et lhindi.

1/3 Google

Read Along a un «copain de lecture dans lapplication» nommé Diya qui donne aux enfants des commentaires encourageants en cours de route. Les enfants peuvent également demander à Diya à tout moment de laide pour prononcer un mot ou une phrase. Lapplication fonctionnera également hors ligne, mais vous devez vous connecter au Wi-Fi pour télécharger du nouveau contenu. Lanalyse des données vocales de Read Along seffectue sur lappareil, et lapplication ne nécessite pas de connexion, de diffuser des annonces ou deffectuer des achats dans lapplication.

Voici comment Google décrit la lecture simultanée:

Lire le long est une application de lecture gratuite pour Android qui aide les enfants à samuser pendant quils apprennent à lire. Read Along a un compagnon de lecture intégré qui écoute votre jeune apprenant lire à haute voix, offre de laide quand ils ont du mal et les récompense avec des étoiles quand ils réussissent bien - les guidant tout au long de leur progression. Cela fonctionne mieux pour les enfants qui ont déjà une connaissance de base de lalphabet. Après le téléchargement initial, lapplication fonctionne en toute sécurité hors ligne.

En raison de la pandémie de COVID-19, de nombreux élèves apprennent entièrement à la maison, donc des ressources interactives et modernes comme Lire le long sont certainement utiles pour les parents qui ont du mal à jongler avec le travail et à apprendre à leurs enfants à lire.