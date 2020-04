Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Google a eu un large éventail de solutions de vidéo et de chat au fil des ans, beaucoup ont cessé et beaucoup se chevauchent dans leur offre.

La sélection actuelle est Google Meet, Google Hangouts et Google Duo. Mais quelle application devriez-vous utiliser et que proposent-ils chacun? Nous vous expliquons les différences pour vous aider à décider.

Google Meet a changé de nom, anciennement appelé Google Hangouts Meet. Il sagit de la solution de vidéoconférence de groupe dentreprise proposée par Google. Il est disponible pour tous les utilisateurs de G Suite, cest-à-dire les entreprises ou les écoles qui paient les services Google pour leurs utilisateurs. Il sagit essentiellement de la version de Zoom de Google, disponible en trois niveaux pour correspondre aux niveaux G Suite - Basique, Professionnel et Entreprise. Vous pouvez y accéder sur meet.google.com .

Google Meet se situe aux côtés de Google Chat dans le cadre de la solution de communication conçue pour les entreprises, Google Chat étant une alternative à un service comme Slack. Il est plus facile de comprendre Google Meet et Google Chat si vous prenez en compte les noms précédents - Google Hangouts Meet et Google Hangouts Chat. Il sagit essentiellement de versions adultes de Google Hangouts, qui est la solution grand public. Vous pouvez accéder au chat sur chat.google.com .

Google Meet est dédié à la visioconférence à grande échelle. Au niveau de base, vous bénéficiez dune assistance jusquà 100 participants, mais il est possible de prendre en charge jusquà 250 participants ou 100 000 téléspectateurs sur un flux en direct au niveau supérieur de lentreprise.

Google a ajouté des fonctions à Google Meet pour le rendre plus convivial pour les consommateurs, en ajoutant des contrôles, une vue de galerie, des options de partage décran plus avancées, y compris des onglets Chrome individuels - bien que certains de ces contrôles ne soient pas aussi précis que Zoom en ce qui concerne les participants contrôle et partage décran.

Google repousse cependant langle de sécurité, affirmant quil est crypté lors de la transmission ainsi que crypté lorsquil est enregistré sur Google Drive. Il prend en charge la vidéo jusquà 720p et toute personne possédant un compte Google peut rejoindre un Google Meet.

Google Meet sexécute dans un navigateur sans avoir besoin de plug-ins ou dapplications de bureau. Il existe des applications pour les appareils Android et iOS. Google dit que lexécution dans des navigateurs courants le rend plus sûr.

Google Meet est disponible pour les utilisateurs de G Suite, à partir de 4,60 £ / 6 $ par mois par utilisateur pour Basic, 9,20 £ / 12 $ par mois pour les entreprises ou 20 £ / 25 $ par mois pour les entreprises.

Google Hangouts a été annoncé en 2013, résultant de Google+. Il a longtemps été intégré à Gmail et à dautres applications Google en tant quoutil de communication, rejoint par Google Hangouts Meet et Hangouts Chat, pour les clients G Suite, qui fonctionnent désormais sans les Hangouts au nom, ce qui suggère que les Hangouts seront bientôt supprimés. Le service est accessible sur hangouts.google.com .

Les discussions sur la transition de Google Hangouts vers quelque chose dautre par Google existent depuis plusieurs années, avec beaucoup de discussions sur la fermeture de Hangouts en 2020 pour faire place à lessor dautres solutions grand public. Cest ce que Hangouts est et reste: un outil gratuit de vidéo et de chat pour les titulaires de compte Google, toujours intégré à Gmail et permettant les appels de bureau avec ou sans vidéo.

Alors que Google se positionnait autrefois comme un outil de conversation par SMS, lessor de Messenger - avec la prise en charge de RCS - a vu cela émerger comme le lieu naturel de Google pour le «chat», mais Hangouts fonctionne toujours comme une solution de chat en groupe pour de nombreuses personnes.

Lattrait de Hangouts provient principalement de son intégration facile dans dautres produits Google et de sa visibilité persistante dans Gmail, ainsi que de laccès à lhistorique synchronisé sur tous les appareils, ce qui signifie que Hangouts peut vous donner des conversations synchronisées sur un certain nombre dappareils ou de plates-formes.

Il prend en charge les appels vidéo pour un maximum de 10 personnes pour les utilisateurs personnels, les appels téléphoniques via lapplication de numérotation Hangouts et la messagerie pour jusquà 150 utilisateurs, tous accessibles via un navigateur ou des applications sur des appareils mobiles. Comme FaceTime dApple, les utilisateurs peuvent être contactés via Hangouts via une adresse e-mail.

Hangouts est disponible via un navigateur et il existe des applications pour Android et iOS.

Google Hangouts est gratuit, vous navez besoin que dun compte Google pour vous connecter.

Google Duo a été annoncé en 2016 comme un équivalent de FaceTime dApple, présenté comme une application dappel vidéo de personne à personne. Il a une atmosphère beaucoup plus personnelle que Hangouts ou Meet. Vous pouvez accéder à Duo sur duo.google.com .

Google Duo a gagné en popularité en tant quapplication dappel vidéo universelle - prise en charge sur les appareils Android et iOS (ainsi que via les navigateurs) - ce qui en fait une solution idéale pour les appels vidéo Android vers iPhone à la place de FaceTime.

Google Duo vous permettra de passer des appels vocaux ou vidéo à des contacts via des numéros de téléphone ou des adresses e-mail. Vous pouvez laisser des messages vidéo à ceux qui ne peuvent pas répondre à ces appels, ce qui le rend très différent des Hangouts et des rencontres. La messagerie texte nest pas prise en charge.

Bien quil soit principalement conçu pour les appels de personne à personne, Duo soutiendra des groupes jusquà 12 personnes. Il existe un mode faible luminosité qui boostera votre vidéo à laide de lIA et Google a annoncé de nouveaux codecs vidéo pour améliorer la qualité des appels vidéo Duo. Il prend également en charge les fonctions AR pour les appelants.

Duo a également une fonctionnalité appelée Knock Knock, qui est lendroit où votre vidéo est montrée à la personne que vous appelez lorsque le téléphone sonne. Cest comme avoir quelquun à votre porte.

Google Duo est disponible dans un navigateur et dans les applications Android et iOS.

Google Duo est gratuit, vous avez juste besoin dun compte Google.

Bien que Google semble avoir beaucoup de produits qui se chevauchent, cest en fait très simple lorsque vous prenez du recul. Si vous souhaitez appeler des amis par vidéo depuis votre téléphone, Google Duo est le moyen de le faire. Cest génial pour la communication personnelle et amusant à utiliser avec le soutien de petits groupes. Duo va de pair avec Messenger, la solution de chat grand public prenant en charge SMS et RCS.

Pour les groupes plus importants, Google Meet est plus sophistiqué que Hangouts et les utilisateurs de G Suite découvriront désormais que Meet a remplacé Hangouts dans des choses comme Gmail. Bien que Meet ne soit pas aussi habile que Zoom, il évolue rapidement. Google Chat est disponible pour les utilisateurs de G Suite pour la messagerie en équipe, mais nest pas conçu pour un usage grand public.

Les Hangouts survivent sous la forme dun chevauchement étrange au milieu. Avec le nom supprimé de Meet and Chat, Hangouts est désormais réservé aux utilisateurs non-G Suite, cest-à-dire ceux qui ont un compte Google. Il est toujours capable de passer des appels vidéo de groupe et des chats de groupe à partir dune seule application, mais lexpérience nest pas aussi raffinée que lune ou lautre solution. On a vraiment limpression que Hangouts a fait son temps et que les utilisateurs seront rationalisés dans les deux autres services.