Google semploie à endiguer l essor stratosphérique de Zoom , en proposant sa propre solution de réunion en ligne à grande échelle, Google Meet, à tous ceux qui ont un compte Google. À partir du 4 mai, Google permettra à tous les titulaires de compte Google daccéder à Meet pour les aider à rester en contact.

Meet est normalement réservé aux utilisateurs de la suite payante G - la solution de Google pour les entreprises et léducation - mais pour aider les gens à rester en contact, la société la met à la disposition de tout titulaire de compte Google jusquau 30 septembre 2020. Elle prévoit le déploiement à terminer à la mi-mai. Google a confirmé quil voyait 100 millions dutilisateurs quotidiens pour Meet, et depuis janvier, le nombre maximal dutilisateurs de Meet a augmenté de 30 fois.

Quest-ce que ça veut dire? Cela signifie que vous bénéficiez de nombreux avantages qui ont rendu Zoom si populaire, notamment la vidéoconférence pouvant accueillir jusquà 100 participants, la possibilité de planifier ces réunions et la possibilité de partager votre écran, ce qui est idéal pour les quiz .

Mais Google tient vraiment à renforcer la sécurité de Google Meet, à la suite de nombreuses critiques à lencontre de la plate-forme Zoom. Cela signifie que les réunions sont cryptées lors de la transmission et lorsquelles sont stockées sur Google Drive. Les ID de réunion et les mots de passe sont complexes et aléatoires et lhôte dispose de nombreux contrôles pour empêcher Zoombombing, ou Meetbombing, si vous préférez.

Google Meet a normalement un délai de 60 minutes pour les réunions pour le produit gratuit, mais cela a été annulé jusquau 30 septembre. Vous voulez regarder un marathon de films Marvel avec vos amis? Vous pouvez organiser une réunion Google Meetup 24h / 24 pendant que vous le faites.

Récemment, Google a ajouté certaines des fonctionnalités les plus demandées pour Meet, y compris une vue en mosaïque pouvant accueillir jusquà 16 personnes sur un seul écran - très Zoomy - la possibilité de présenter un seul onglet Chrome plutôt que lensemble du bureau, un mode faible luminosité alimenté par lIA pour rendre votre vidéo plus belle sous un mauvais éclairage et une suppression du bruit pour éliminer le bruit de fond.

La seule chose dont vous avez besoin pour commencer avec Google Meet est un compte Google. Vous pourrez utiliser Google Meet via votre navigateur de bureau ou via des applications Android et iOS dédiées, sans avoir besoin de plug-ins, ce qui, encore une fois, selon Google, le rend plus sécurisé.

La disponibilité des comptes individuels sera déployée jusquen mai et pour commencer, il vous suffit de vous rendre sur meet.google.com .

Cependant, ce ne sont pas seulement les individus qui ont accès à Google Meet. Google met également toutes les fonctions de niveau supérieur à la disposition des abonnés G Suite, ce qui signifie que celles du forfait Basic ou Business auront accès aux fonctionnalités de niveau Entreprise.

Pour les entreprises en dehors de G Suite, Google lance un nouveau package - G Suite Essentials - qui vous donnera accès à des fonctions avancées de réunion telles que la connexion téléphonique et lhébergement de réunions à grande échelle, pour soutenir les entreprises. G Suite Essentials sera également gratuit jusquen septembre.