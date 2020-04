Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Google sait que nous traversons tous des moments assez difficiles. Pour aider à atténuer la misère, la société ramène certains de ses jeux Doodle populaires .

Visitez la page daccueil de Google et cliquez sur le Doodle actuel et vous serez redirigé vers une page dédiée aux plus populaires de larchive. Au cours des deux prochaines semaines, Google ajoutera régulièrement danciens Doodles à jouer.

Il existe actuellement deux Doodles pour vous divertir, y compris le jeu Coding for Carrots de 2017. Celui-ci est un excellent jeu pour les petites personnes car il enseigne aux enfants les bases de la programmation en obligeant les utilisateurs à ajouter des commandes simples pour envoyer un lapin dans une certaine direction à ramasser des carottes.

Le deuxième Doodle est également originaire de 2017 et vous permet de balancer une batte de cricket tout en jouant comme un cricket. Celui-ci était une célébration du trophée ICC Champions 2017 et est très amusant pour les amateurs de cricket.

Nous ne savons pas quels autres jeux Google Doodle sont susceptibles de faire leur apparition, mais il y en a eu beaucoup de bons au cours des dernières années.

Nous avons apprécié les Doodle Fruit Games de 2016 , le Google Doodle de Pangolin Love Valentine de 2017 , le brillant thème dHalloween de 2016 et même le thème de lincident de Roswell qui est apparu en 2013.