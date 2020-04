Plus de fonctionnalités à venir sur Google Duo, y compris encore plus de personnes dans les appels de groupe, une meilleure qualité

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Si vous ne le saviez pas, Google Duo est lune des meilleures applications dappels vidéo de groupe gratuites . Cela fonctionne essentiellement comme un appel WhatsApp, mais au lieu de vous permettre de grouper quatre personnes, il peut en faire jusquà 12 à la place.

Cela signifie quil est idéal pour la plupart des petits groupes, bien que les appels de groupe ne semblent pas fonctionner dans lapplication basée sur un navigateur, donc pratiquement, cest vraiment pour iOS et Android.

Le chef de produit de Duo, Dave Citron, a annoncé un tas daméliorations au produit qui est vraiment léquivalent pour les consommateurs de Google Meet .

Google indique que plus de 10 millions de nouvelles personnes sinscrivent à Duo chaque semaine en ce moment et dans de nombreux pays, les minutes utilisées ont augmenté de plus de 10 fois. Les appels de groupe ont augmenté huit fois au cours du dernier mois.

Citron dit que "dans les semaines à venir, nous prévoyons daugmenter encore plus le nombre de participants" pour les appels de groupe, ce qui signifie quil peut être davantage un concurrent du Zoom à croissance rapide pour la plupart des chats de groupe.

Lapplication présente une nouvelle technologie de codec vidéo pour améliorer la qualité des appels vidéo même si vous êtes sur une mauvaise connexion

Une nouvelle fonction photo vous permettra également de prendre rapidement une image côte à côte que vous pouvez enregistrer sur votre pellicule, idéale si vous appelez quelquun le jour de son anniversaire. Vous pouvez le faire sur les téléphones, les tablettes et les Chromebooks. Limage est partagée avec tous les participants à lappel.

Duo vous permet déjà denvoyer des messages vocaux ou vidéo lorsque vous ne pouvez pas appeler ou que lautre personne nest pas disponible. Vous pourrez également désormais les enregistrer au lieu de les faire expirer après une journée.