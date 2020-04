Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Google a commencé à déployer une mise à jour de son application Google Home pour permettre aux utilisateurs dajuster la sensibilité avec laquelle leurs appareils compatibles avec Google Assistant écouteront un réveil "Hey Google".

Le nouveau paramètre ajoutera effectivement un curseur à la gamme dautres options de Google Home, avec le cadran réglé au milieu par défaut. Les utilisateurs pourront pousser le paramètre vers une extrémité de léchelle "la plus sensible" ou "la moins sensible" sils le préfèrent.

Ce sera le bienvenu pour tous ceux qui ont constaté que leur haut-parleur intelligent ou tout autre appareil sest réveillé alors quils préféraient que ce ne soit pas le cas ou quil ait été trop difficile de se réveiller parfois.

Enfin, lapplication Google Home est sur le point dajouter des options de sensibilité "Hey Google" pour chaque appareil Google Assistant. https://t.co/a7R2pxLCLI pic.twitter.com/LJ6GpAj7CY - Mishaal Rahman (@MishaalRahman) 21 avril 2020

Bien que cela puisse ne pas ressembler à cela, il sagit en fait dune fonctionnalité de confidentialité bienvenue pour certains utilisateurs également - une partie du problème avec lassistant se réveillant accidentellement lorsquil na pas été convoqué intentionnellement est quil peut enregistrer des extraits de conversations ou de discours qui nont jamais été destiné à être enregistré.

Cette catégorie denregistrement a fait lobjet de beaucoup de colère au cours de la dernière année, car les gens ont été informés des pratiques dexamen auxquelles ces enregistrements pourraient être soumis de manière aléatoire dans le cadre de diverses tentatives entreprises pour améliorer leurs assistants vocaux.

Le paysage a maintenant bien sûr changé, avec divers assistants, dont lAssistant Google, offrant aux utilisateurs la possibilité de refuser de partager ces enregistrements, ou dans le cas dApple, les obligeant à participer au programme en premier lieu.

La mise à jour de lapplication Google Home des utilisateurs se déroule lentement mais sûrement, selon Google, ce qui signifie que vous devriez la trouver dans votre menu de paramètres très bientôt.

